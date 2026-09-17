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Više od 2.000 računara 23 godine bilo u štali: Zaboravljena investicija donijela 45.000 evra vlasniku

Više od 2.000 računara 23 godine bilo u štali: Zaboravljena investicija donijela 45.000 evra vlasniku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Džejms Pelegrini decenijama je čuvao više od 2.200 NABU računara u štali. Kasnije ih je prodao kolekcionarima za više od 45.000 evra.

Računari iz štale donijeli vlasniku više od 45.000 evra Izvor: retrorepairsandrefurbs.com

Više od 2.200 računara provelo je čak 23 godine u štali u američkoj saveznoj državi Masačusets, da bi decenijama kasnije postali vrijedan kolekcionarski materijal.

Njihov vlasnik Džejms Pelegrini kupio je računare krajem osamdesetih godina, vjerujući da će ih iskoristiti za poslovni projekat. Plan nikada nije realizovan, pa su uređaji završili u štali njegovog komšije.

Kada je objekat počeo da ima ozbiljne probleme sa konstrukcijom, Pelegrini je morao da ih ukloni. Umjesto da ih baci, odlučio je da ih ponudi na eBayu. Prodaja je na kraju donijela više od 45.000 evra.

Od propalog projekta do eBaya

Pelegrini je računare kupio nakon što je NABU propao, a prema njegovim ranijim izjavama, ukupno je nabavio više od 2.200 uređaja. Planirao je da ih iskoristi u projektu telefonske centrale, ali do realizacije nikada nije došlo.

Računari su zatim prebačeni u susjedovu štalu, gdje su ostali oko 23 godine. Zbog problema sa stabilnošću objekta 2022. godine postalo je jasno da moraju biti uklonjeni.

Pelegrini ih je potom počeo prodavati na eBayu. U početku je cijena bila oko 20 dolara po računaru, a kasnije je, zbog interesovanja kupaca, povećavana. Prodaja je na kraju donijela više od 45.000 evra.

Zašto su stari NABU računari zanimljivi?

NABU je bio kanadski projekat iz ranih osamdesetih godina koji je pokušavao da kućnim korisnicima omogući pristup različitim digitalnim sadržajima putem kablovske televizijske mreže.

NABU računari bili su zamišljeni kao dio sistema koji je korisnicima mogao omogućiti pristup programima, informacijama i video-igrama. Mreža, međutim, nije ostvarila očekivani komercijalni uspjeh i ugašena je sredinom osamdesetih.

Upravo zato su danas zanimljivi kolekcionarima i ljubiteljima retro računara. Njihova rijetkost, neobična istorija i činjenica da su mnogi primjerci decenijama ostali nekorišteni povećali su njihovu vrijednost.

Prodaja na eBayu je završena

Pelegrini je u međuvremenu prestao da prodaje NABU računare preko eBaya. Prema njegovim riječima, posljednja prodaja na toj platformi bila je prije više od godinu dana, dok tačan razlog prestanka prodaje nije naveo.

Preostale primjerke i dalje ima, a dio ih sada nudi drugim putem. Pojedini kompleti na njegovoj novoj prodajnoj stranici dostižu cijenu od nekoliko stotina dolara, što pokazuje koliko se vrijednost ove nekada neuspješne tehnologije promijenila tokom četiri decenije.

 (Kamatica/MONDO)

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