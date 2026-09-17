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Dijete upalo u šaht u Doboju, spasili ga vatrogasci

Dijete upalo u šaht u Doboju, spasili ga vatrogasci

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Dobojski vatrogasci spasili su dijete koje je upalo u šaht u Ulici Filipa Višnjića. Gasili su i zapaljeni kontejner u Ulici Svetog Save.

shutterstock_385051264.jpg Izvor: Shutterstock

Dobojski vatrogasci spasili su dijete koje je upalo u šaht u gradu, saopšteno je iz područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

Dijete je juče upalo u šaht u Ulici Filipa Višnjića.

Jedna je aktivnosti dobojskih vatrogasaca bila je i gašenje zapaljenog kontejnera u Ulici Svetog Save.

Ponovo apeluju da ih građani u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste.

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Tagovi

Doboj vatrogasci intervencija

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