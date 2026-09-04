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Pomor ribe u Spreči kod Doboja: Sumnja se na zagađenje uzvodno

Pomor ribe u Spreči kod Doboja: Sumnja se na zagađenje uzvodno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor RTRS
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U rijeci Spreči kod Doboja uočen je pomor ribe. Inspekcija je pregledala vodotok, a čekaju se rezultati analize uzorkovane vode.

Pomor ribe u Spreči kod Doboja: Čekaju se rezultati analize vode Izvor: RTRS/screenshot

U slivu rijeke Spreče kod Doboja prije dva dana uočen je pomor ribe, o čemu su obaviješteni policija i Republički inspektorat.

Dobojski ribolovci prvi su primijetili uginulu ribu, a stanje na terenu i dalje prate. Kako navode, od jutros nije primijećeno novo uginuće ribe.

Na teren su izašli službenici Republičke vodne i ekološke inspekcije, koji su zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Doboj i ribočuvarima pregledali vodotok rijeke Spreče na lokalitetima Suvo Polje, Sočkovac i Orahovica Donja, iznad male hidroelektrane.

Prema informacijama Inspektorata Republike Srpske, sumnja se da bi uzrok pomora mogao biti uzvodno, u dijelu vodotoka koji pripada Federaciji BiH.

"Republička vodna inspekcija u kontaktu je sa nadležnim federalnim inspektorima koji su proteklih dana izvršili uzorkovanje vode i očekuju rezultate analiza. Nadležne inspekcije Inspektorata Republike Srpske će pratiti situaciju na pomenutom vodotoku u narednim danima", saopšteno je iz Inspektorata.

Rezultati analiza uzorkovane vode još se čekaju, pa za sada nije potvrđeno šta je izazvalo uginuće ribe.

Iz Inspektorata su apelovali na građane da prijave sve nezakonite aktivnosti na vodotokovima kako bi nadležni inspektori mogli što prije da izvrše kontrole.

Pomor ribe u rijeci Spreči bilježen je i ranije. Najveći slučaj zabilježen je 2017. godine, kada je otpadna voda uginulu ribu izbacila sve do ušća Spreče u rijeku Bosnu.

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Tagovi

Doboj spreča riba zagađenje pomor

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