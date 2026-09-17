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Požar u domu za stare kod Lukavca, povrijeđene dvije osobe

Požar u domu za stare kod Lukavca, povrijeđene dvije osobe

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio u domu za stara lica u Mosorovcu kod Lukavca. Štićenici doma su evakuisani.

Dvije osobe povrijeđene u požaru u staračkom domu kod Lukavca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio u staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca.

Povrijeđeni su zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći, a iz Vatrogasne jedinice Lukavac naveli su da je vatra zahvatila trokrevetnu sobu i da je jedan krevet gorio.

"Požar je u potpunosti ugašen, ali je cijeli sprat objekta bio zadimljen", rečeno je iz ove vatrogasne jedinice.

Štićenici doma su evakuisani, a nadležni organi će utvrditi kako je došlo do izbijanj apožara, prenose federalni mediji.

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Tagovi

požar Lukavac dom za stare

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Hvala što ste poslali vijest.

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