Spremite olovke za premotavanje: Vraćaju se kasete iz zlatnog doba analognih medija

Legendarna audio kaseta Maxell UD zvanično se vratila u prodaju kroz novu posebnu seriju UD-60U.

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Ljubitelji analognog zvuka i kolekcionari dobili su novu dozu nostalgije. Kompanija Disk Union najavila je novu posebnu seriju kultnih audio kaseta UD-60U, realizovanu u saradnji sa legendarnim brendom Maxell.

Dvije kompanije otvoreno igraju na kartu nostalgije za vremenima kada je snimanje muzike bio pravi ritual, u šali pozivajući kupce da na njih prebacuju zvuk direktno sa vinilnih ploča.

U pitanju su Type I kasete na bazi gvožđe-oksida, koje su istorijski važile za pristupačniji standard u odnosu na skuplje hromirane (Type II) i metalne (Type IV) trake. Upravo su ove standardne kasete iz serije Type I ostale u lijepom sjećanju i ljubiteljima retro računara, jer su se tokom sedamdesetih i osamdesetih godina masovno koristile za skladištenje programa i igara na 8-bitnim sistemima poput Commodore VIC-20, ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX i BBC Micro.

Inače, izvorna Maxell UD (Ultra Dynamic) serija debitovala je još 1970. godine kao masovna linija sa niskim nivoom šuma, primjenjujući kasnije napredniji magnetni sloj na bazi gama-hematita. Ove kasete su u zlatno doba analognih medija bile direktni rivali modelima TDK SD i Sony HF, a koristile su ih i velike izdavačke kuće za zvanična izdanja albuma.

Povratak Maxell UD serije započeo je još 2016. godine kroz retro pakovanja, dok je prošlogodišnja prva zajednička serija sa kućom Disk Union planula među kolekcionarima.

Nova serija kaseta prodaje se po pojedinačnoj cijeni od 990 jena (oko 5,3 evra), dok pakovanje od tri komada košta 2.900 jena (oko 15,6 evra).