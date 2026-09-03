Putin odgovorio Zelenskom: "To je najava državnog terorizma, sa teroristima se ne pregovara"

Putin poručio da sa teroristima nema pregovora nakon što je Zelenski najavio da rusko nebo postaje opasno za letove.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je zatvaranje ruskog vazdušnog prostora, koji će zbog ukrajinskih dronova biti sve opasniji, a ova izjava nije se svidjela njegovom ruskom kolegi, Vladimiru Putinu.

Putin je ovu poruku nazvao "najavom državnog terorizma" i poručio da će Rusija odgovoriti ako napadi dovedu do tragedija povezanih sa civilnim vazduhoplovstvom.

"Nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno naglas, onda je to jednostavno najava državnog terorizma", rekao je Putin i izjavu Zelenskog povezao sa pregovorima o završetku rata:

putin’s public reaction to Zelenskyy’s statement about closing russian airspace.



Pay close attention to his body language.pic.twitter.com/1kJQhSzTQV — Alex Bond (@AlexBondODUA)September 1, 2026

"Skrećem pažnju na to da oni od nas traže nastavak pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara. To je prvo. A drugo, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu događale, pronaći ćemo čime da odgovorimo. Neka niko u to ne sumnja", rekao je Putin.

Šta je zapravo rekao Zelenski?

Zelenski je ranije u obraćanju upozorio aviokompanije, osiguravače i druge koji koriste ruski vazdušni prostor da će ukrajinski dronovi sve češće djelovati iznad Rusije.

"Danas želimo da upozorimo svaku aviokompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svakog osiguravača, sve koji još koriste ključne ruske aerodrome: rusko nebo postaje potpuno opasno", rekao je Zelenski i naglasio da Ukrajina ne prijeti civilnim avionima:

"Ukrajina ne prijeti civilnom vazduhoplovstvu kao takvom, nijednom civilnom avionu. Jednostavno će dronova na nebu Rusije biti i to treba uzeti u obzir. Iako ruske vlasti o tome ne izvještavaju kako bi trebalo, rusko nebo će se de facto zatvarati: rat koji je pokrenula Rusija zatvara njeno nebo".

Ukrajinski predsjednik posebno je pozvao aviokompanije koje lete prema Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim velikim ruskim destinacijama da uzmu u obzir opasnost, jer, kako je naveo "civilnom vazduhoplovstvu nije mjesto među dronovima".

Predsjednik Ukrajine je naveo i da će ruski vazdušni prostor sve više biti područje djelovanja ukrajinskih dronova i projektila te je to opisao kao dio ukrajinskog prava na samoodbranu. Kazao je da Ukrajina napada ruske vojne ciljeve i dijelove privrede koji, prema Kijevu, služe ruskim ratnim naporima.

Dio stranih kompanija i dalje leti iznad Rusije

Evropske i američke aviokompanije uglavnom ne koriste ruski vazdušni prostor zbog rata, ali preko Rusije i dalje lete kompanije iz niza drugih država, među kojima su Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Otkako je počeo rat, čak su oborena i dva civilna aviona, nakon pogrešne identifikacije.

Putin najavio masovne napade na ukrajinsku energetiku

Takođe, ruski predsjednik je naveo da je ruska vojska dobila uputstva za pripremu masovnih napada na ukrajinske energetske objekte, a kako je istakao, riječ je o odgovoru na ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu i rafinerije.

"Ruskim oružanim snagama data su uputstva za pripremu i izvođenje masovnih udara po energetskim objektima Ukrajine. Oni udaraju po našima – dobiće odgovor", rekao je Putin.

Reuters navodi da je Putin priznao da su ukrajinski napadi dronovima nanijeli stvarnu štetu ruskim rafinerijama.