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Ušakov demantuje zapadne medije: Putin nije odbio da se sastane sa Retklifom

Ušakov demantuje zapadne medije: Putin nije odbio da se sastane sa Retklifom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov odbacio je izvještaje zapadnih medija da je predsjednik Vladimir Putin odbio da se sastane sa direktorom američke Centralne obavještajne agencije (CIA) Džonom Retklifom tokom njegove posjete Rusiji.

Ušakov tvrdi da Putin nije odbio sastanak sa direktorom CIA-e Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/ CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

"Koliko ja znam, takvih planova nije bilo. Direktor CIA-e se sastao sa visokorangiranim zvaničnicima ruske obavještajne zajednice", naveo je Ušakov u komentaru novinaru lista "Lajf" Aleksandru Junaševu.

Ušakov je istakao da su razgovori bili povjerljivi i strogo zvanični.

"Zato nemam pravo da vam govorim o njihovoj suštini, a kamoli da ih komentarišem", dodao je Ušakov.

TASS podsjeća da je Retklif posjetio Moskvu u utorak, 25. avgusta.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je posjeta dio komunikacije između obavještajnih agencija dvije zemlje.

Direktor ruske Spoljnoobavještajne službe (SVR) Sergej Nariškin potvrdio je da se sastao sa Retklifom tokom njegove posjete Moskvi. 

(Srna)

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Tagovi

Vladimir Putin CIA Rusija Džim Retklif

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