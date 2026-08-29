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Putin provozao novi ruski automobil: "Uplašili su se, mislili su da sam početnik" (Video)

Putin provozao novi ruski automobil: "Uplašili su se, mislili su da sam početnik" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Putin provozao novi ruski automobil "Volga K50".

Putin provozao novi ruski automobil Izvor: X/@nexta_tv

Predsjednik Rusije Vladimir Putin provozao je novi ruski automobil "Volga K50". Putin je provozao novi model ruskog automobila tokom radne posjete Nižnjem Novgorodu, piše "Sputnjik".

Kada je Putin stigao u fabriku ovog ruskog brenda, prvo je isprobao sjedišta ovog vozila. Nakon toga je morao da ga provoza.

Pogledajte fotografije Putina dok vozi ruski automobil "Volga K50"

Putinu se prilično dopao novi model "Volge". Ocijenio je da se automobil "veoma lako" vozi i da je unutrašnjost "udobna i tiha".

Nakon vožnje je govorio o budućnosti auto-industrije u Rusiji i budućnosti automobilskog transporta. Ocijenio je da budućnost pripada hibridnim vozilima.

"Uplašili su se, mislili su da sam početnik", izjavio je Putin tokom testiranja ruske "Volge".

Pogledajte snimak Putina dok vozi ruski automobil "Volga K50"

Kakav je automobil "Volga K50"?

Ruski automobil "Volga K50" je novi krosover D segmenta. Nastao je u saradnji sa kineskom "Geely" kompanijom.

Proizvodi se u Nižnjem Novgorodu. Trenutno nisu poznate performanse, kao i potencijalna cijena.

(Mondo.rs)

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