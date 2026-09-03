Stotine letova kasne u Moskvi poslije poruke Zelenskog: "Rusko nebo biće zatvoreno"

Letovi na moskovskim aerodromima Vnukovo i Šeremetjevo ograničeni su drugu noć zaredom, nakon što je Ukrajina najavila novu kampanju čiji je cilj "zatvaranje" ruskog vazdušnog prostora.

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Letovi na moskovskim aerodromima Vnukovo i Šeremetjevo ograničeni su drugu noć zaredom, nakon što je Ukrajina najavila novu kampanju čiji je cilj "zatvaranje" ruskog vazdušnog prostora.

Ograničeni dolasci i odlasci aviona

"Uvedena su privremena ograničenja za dolaske i odlaske aviona", saopštila je ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj Rosavijacija.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je 1. septembra avio-kompanije, osiguravajuće kuće i strane vlade da će ruski vazdušni prostor biti "de fakto zatvoren" zbog ukrajinskih dronova.

Zelenski nije iznio mnogo detalja o novoj kampanji, osim što je jasno stavio do znanja da će uključivati veliki broj bespilotnih letjelica.

"Na ruskom nebu jednostavno će biti toliko dronova da će to morati da se uzme u obzir", rekao je Zelenski, upozorivši "svaku avio-kompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor" da ne leti iznad te zemlje.

Stotine letova kasnili, desetine otkazane

Većina zapadnih avio-kompanija prestala je da leti za Rusiju nakon početka invazije na Ukrajinu. Jedan od izuzetaka je turska kompanija Pegasus Airlines, koja je 2. septembra saopštila da su "letovi za Rusiju planirani tokom noći između 1. i 2. septembra otkazani zbog tehničkih i operativnih razloga".

Kompanija je dodala da se letovi od 2. septembra odvijaju prema planiranom redu.

Međutim, podaci servisa FlightRadar24 o dolascima na aerodrom Šeremetjevo pokazali su da je gotovo svaki let planiran za popodnevne sate 3. septembra bio odložen ili otkazan. Slična situacija zabilježena je i na aerodromu Vnukovo.

Prema podacima FlightRadar24, tokom noći 2. septembra na Šeremetjevu je otkazan 21 let, dok je 235 kasnilo. Na Vnukovu su otkazana 22 leta, dok su još 94 bila odložena, Kyiv Independent.

Rusija i Ukrajina pojačavaju pritisak

Najava Zelenskog dolazi u trenutku kada i Ukrajina i Rusija, zbog izostanka značajnijih promjena na frontu, traže druge načine da pojačaju međusobni pritisak.

Za Rusiju je to značilo drastično intenziviranje napada dronovima i raketama, naročito na Kijev.

Ukrajina, koja ne raspolaže ruskim kapacitetima za raketne udare velikog dometa, pokušava da pronađe druge načine za izvođenje napada dalekometnim dronovima.

Operacija "Tepih"

Ideja da se ruski vazdušni prostor zatvori pomoću dronova nije nova, a Ukrajina tu taktiku primjenjuje gotovo godinu i po dana.

Ukrajinska služba bezbjednosti SBU pokrenula je prošlog proljeća operaciju "Tepih", čiji je cilj ometanje rada ruskih aerodroma namjernim slanjem dronova iznad njih, rekli su za Kyiv Independent izvori upoznati sa operacijom, koji su zbog bezbjednosti željeli da ostanu anonimni.

(Mondo.rs)