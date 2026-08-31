Ukrajinci izveli žestok napad na ruski grad: Ima poginulih i povrijeđenih, nanesena ogromna šteta (Video)

U ukrajinskom raketnom napadu na Belgorod poginule su dvije osobe, a 16 je povrijeđeno. Ovaj napad uslijedio je nakon niza razornih ruskih udara na Kijev u kojima su stradale desetine ljudi.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U raketnom napadu na ruski grad Belgorod, blizu granice sa Ukrajinom, sinoć su poginule dvije osobe, a 16 ih je povrijeđeno, objavio je vršilac dužnosti guvernera ruske Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev na Telegramu. Prema njegovim riječima, ljudi su poginuli u ukrajinskom napadu na komercijalni objekat. U napadu je zapaljeno i sedam skladišta u gradu.

A TV tower building in Belgorod was also hit, in addition to the thermal power plant and Ozon warehouse.pic.twitter.com/aVgb8tF4xU — WarTranslated (@wartranslated)August 30, 2026

Ruski onlajn trgovac Ozon takođe je na Telegramu objavio da su pogođeni njegov logistički centar i sortirnica u Belgorodu. Izbio je požar, a bilo je i povrijeđenih. Najveća ruska banka Sberbank odobrila je restrukturiranje ukupno 79 miliona dolara kredita za trgovce robom preko Ozona i Wildberriesa, koji je nedavno takođe bio pogođen ukrajinskim napadima, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na jednog bankarskog zvaničnika.

Belgorod, Russia, is reportedly under a massive missile attack, according to open-source monitoring channels.



Strikes reported near a thermal power plant, substations and a logistics facility belonging to Ozon, one of Russia’s largest e-commerce companies.



Supernova+pic.twitter.com/NUeqBGo7vq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)August 30, 2026

Napad na Kijev odnio najmanje 38 života

Rusija je posljednjih sedmica izvela niz smrtonosnih napada na Ukrajinu. U ruskom napadu dronom u petak, 28. avgusta, na selo Mila kod Kijeva pogođeno je skladište municije, nakon čega su uslijedile velike eksplozije. Poginulo je najmanje 37 ljudi, dok je 42 povrijeđeno. Sljedećeg dana, u novim ruskim napadima na Kijev, poginula je dvogodišnja djevojčica, dok je u Kijevskoj oblasti poginula i 14-godišnjakinja.

Ranije u avgustu, u ruskom raketnom napadu na mjesto Pečenjige u Harkovskoj oblasti, poginulo je deset ljudi, a 17 ih je ranjeno. Početkom mjeseca Rusija je izvela i jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev i njegovu okolinu ove godine, u kojem je poginula najmanje 21 osoba.