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Ukrajinci izveli žestok napad na ruski grad: Ima poginulih i povrijeđenih, nanesena ogromna šteta (Video)

Ukrajinci izveli žestok napad na ruski grad: Ima poginulih i povrijeđenih, nanesena ogromna šteta (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U ukrajinskom raketnom napadu na Belgorod poginule su dvije osobe, a 16 je povrijeđeno. Ovaj napad uslijedio je nakon niza razornih ruskih udara na Kijev u kojima su stradale desetine ljudi.

belgorod Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U raketnom napadu na ruski grad Belgorod, blizu granice sa Ukrajinom, sinoć su poginule dvije osobe, a 16 ih je povrijeđeno, objavio je vršilac dužnosti guvernera ruske Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev na Telegramu. Prema njegovim riječima, ljudi su poginuli u ukrajinskom napadu na komercijalni objekat. U napadu je zapaljeno i sedam skladišta u gradu.

Ruski onlajn trgovac Ozon takođe je na Telegramu objavio da su pogođeni njegov logistički centar i sortirnica u Belgorodu. Izbio je požar, a bilo je i povrijeđenih. Najveća ruska banka Sberbank odobrila je restrukturiranje ukupno 79 miliona dolara kredita za trgovce robom preko Ozona i Wildberriesa, koji je nedavno takođe bio pogođen ukrajinskim napadima, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na jednog bankarskog zvaničnika.

Napad na Kijev odnio najmanje 38 života

Rusija je posljednjih sedmica izvela niz smrtonosnih napada na Ukrajinu. U ruskom napadu dronom u petak, 28. avgusta, na selo Mila kod Kijeva pogođeno je skladište municije, nakon čega su uslijedile velike eksplozije. Poginulo je najmanje 37 ljudi, dok je 42 povrijeđeno. Sljedećeg dana, u novim ruskim napadima na Kijev, poginula je dvogodišnja djevojčica, dok je u Kijevskoj oblasti poginula i 14-godišnjakinja.

Ranije u avgustu, u ruskom raketnom napadu na mjesto Pečenjige u Harkovskoj oblasti, poginulo je deset ljudi, a 17 ih je ranjeno. Početkom mjeseca Rusija je izvela i jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev i njegovu okolinu ove godine, u kojem je poginula najmanje 21 osoba.

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Tagovi

Ukrajina Rusija Rat u Ukrajini napad

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