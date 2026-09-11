Putin prijeti Litvaniji: "Bićete u dometu naših nuklearnih raketa ako to uradite"

Rusija upozorila Litvaniju da ne raspoređuje nuklearno oružje na svojoj teritoriji inače bi Rusija mogla da usmjeri svoje nuklearne rakete ka ovoj NATO članici.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Ruska Federacija je upozorila da će preusmjeriti dio svog nuklearnog oružja prema Litvaniji, članici NATO pakta, ukoliko ova država rasporedi na svojoj teritoriji nuklearne bojeve glave saveznika, piše francuski list "Figaro". Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u intervjuu za rusku državnu televiziju zaprijetio Litvaniji.

"Ako nuklearno oružje bude raspoređeno na teritoriji Litvanije i usmjereno prema nama, onda će teritorija te zemlje, kao posljedica toga, takođe biti u dometu našeg nuklearnog oružja. Dolazak nuklearnog oružja u Litvaniju predstavljao bi veoma ozbiljnu prekretnicu u pogledu eskalacije tenzija", izjavio je Peskov.

Litvanija je ranije najavila ukidanje ustavne zabrane skladištenja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Vlada je obrazložila taj potez kao nastojanje da država mora da ojača svoju bezbjednost zbog rata u Ukrajini koji se bliži petoj godišnjici 24. februara 2027. godine.

Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda je izjavio početkom jula ove godine da želi da njegova zemlja učestvuje u kolektivnom odvraćanju Rusije od potencijalnog direktnog vojnog sukoba sa Zapadom. Zbog toga je Litvanija spremna da i na svojoj teritoriji ima nuklearno oružje.

(Mondo.rs)