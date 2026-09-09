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Buktinja u ključnoj ruskoj luci: Ukrajinski dronovi gađali naftni terminal u Novorosijsku (Video)

Buktinja u ključnoj ruskoj luci: Ukrajinski dronovi gađali naftni terminal u Novorosijsku (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Ukrajinski dronovi napali su naftni terminal u Novorosijsku, izazivajući požar i oštećenja stambenih zgrada.

Požar u Novorosijsku: Dronovi izazvali štetu na terminalu Izvor: X/exilenova_plus

Tokom noći, ukrajinski dronovi su pogodili naftni terminal u ruskom gradu Novorosijsku na jugu zemlje, javili su kanali koji prate vojne aktivnosti.

Naftni terminal se zapalio nakon napada, javio je nezavisni ruski kanal Astra. Stambena zgrada u gradu je takođe oštećena u ukrajinskim napadima, javio je kanal, pozivajući se na snimke očevidaca.

Gradonačelnik Novorosijska, Andrej Kravčenko, potvrdio je da je došlo do napada ukrajinskog drona. Rekao je da su ostaci oborenih dronova pali na "poslovnu zonu" i blizu stambene zgrade.

Česta meta ukrajinskih napada

Pored toga, vlasti Krasnodarskog kraja, gde se grad nalazi, objavile su na Telegramu da je nakon napada izbio požar, bez preciziranja o kojim lokacijama se radi. Novorosijsk, koji je česta meta ukrajinskih napada dronova, važno je izvozno čvorište za rusku naftu, naftne derivate, žitarice i drugu robu.

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije i na okupiranim teritorijama, nastojeći da smanji sposobnost Moskve da nastavi rat.

U međuvremenu, Rusija nastavlja da bombarduje gradove širom Ukrajine. U velikom napadu raketama i dronova na Kijev u ponedjeljak u noći poginulo je najmanje pet ljudi, a 35 je povrijeđeno. Ruski napadi izazvali su velike požare, ispunjavajući vazduh dimom širom grada.

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Tagovi

Rusija Ukrajina Rat u Ukrajini

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