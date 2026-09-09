Buktinja u ključnoj ruskoj luci: Ukrajinski dronovi gađali naftni terminal u Novorosijsku (Video)

Ukrajinski dronovi napali su naftni terminal u Novorosijsku, izazivajući požar i oštećenja stambenih zgrada.

Izvor: X/exilenova_plus

Tokom noći, ukrajinski dronovi su pogodili naftni terminal u ruskom gradu Novorosijsku na jugu zemlje, javili su kanali koji prate vojne aktivnosti.

Naftni terminal se zapalio nakon napada, javio je nezavisni ruski kanal Astra. Stambena zgrada u gradu je takođe oštećena u ukrajinskim napadima, javio je kanal, pozivajući se na snimke očevidaca.

Wait… and more fire from Novorossiyskpic.twitter.com/NANVguWHfc — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA)September 8, 2026

Gradonačelnik Novorosijska, Andrej Kravčenko, potvrdio je da je došlo do napada ukrajinskog drona. Rekao je da su ostaci oborenih dronova pali na "poslovnu zonu" i blizu stambene zgrade.

Česta meta ukrajinskih napada

Pored toga, vlasti Krasnodarskog kraja, gde se grad nalazi, objavile su na Telegramu da je nakon napada izbio požar, bez preciziranja o kojim lokacijama se radi. Novorosijsk, koji je česta meta ukrajinskih napada dronova, važno je izvozno čvorište za rusku naftu, naftne derivate, žitarice i drugu robu.

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije i na okupiranim teritorijama, nastojeći da smanji sposobnost Moskve da nastavi rat.

U međuvremenu, Rusija nastavlja da bombarduje gradove širom Ukrajine. U velikom napadu raketama i dronova na Kijev u ponedjeljak u noći poginulo je najmanje pet ljudi, a 35 je povrijeđeno. Ruski napadi izazvali su velike požare, ispunjavajući vazduh dimom širom grada.