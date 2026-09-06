Iz Moskve pravo kod Zelenskog: Američki izaslanici stigli u Kijev, na stolu novi plan za kraj rata u Ukrajini

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner prvi put su kao pregovarači stigli u Kijev, nakon tročasovnog sastanka sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Ukrajina je pripremila prijedloge, dok su napadi na Kijev i Moskvu privremeno obustavljeni.

Izvor: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Američki mirovni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof sastali su se u nedelju u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trampa ponovo pojačava napore da okonča rat u Ukrajini, koji traje već četiri i po godine.

Kušner i Vitkof doputovali su iz Moskve, gdje su u subotu tri sata razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Međutim, prema dosadašnjim informacijama, taj sastanak nije doveo do značajnijeg pomaka u rješavanju sukoba.

Dosadašnje runde mirovnih pregovora, koje su uz posredovanje SAD održane na inicijativu Donalda Trampa, dale su malo rezultata. Tramp je u petak nagovijestio da Vašington ima novi mirovni prijedlog, ali nije iznio njegove detalje.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov ocijenio je sastanak u Moskvi kao "veoma koristan", dok je zvaničnik Bijele kuće rekao Rojtersu da će naredni koraci biti objavljeni tokom narednih nedelja.

Američki izaslanici sastali su se sa Zelenskim i drugim najvišim ukrajinskim zvaničnicima u centru Kijeva.

Zelenski, koji smatra da će Vašington imati ključnu ulogu u svakom mogućem mirovnom sporazumu, izjavio je da postoji prilika za postizanje mira prije nego što se Sjedinjene Američke Države usredsrede na naredni predsjednički izborni ciklus.

U objavi na društvenim mrežama, neposredno prije dolaska američkih izaslanika, Zelenski je naveo da je održao pripremni sastanak sa ukrajinskim pregovaračkim timom i poručio da njegova zemlja želi kraj rata.

"Potrebne su bezbjednosne garancije. Potreban je dostojanstven mir nakon rata. Naši prijedlozi su pripremljeni", napisao je Zelenski.

Izvor upoznat sa razgovorima rekao je Rojtersu da su se u nedjelju u Kijevu nalazili i savetnici za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Nije precizirano na kojim sastancima će oni učestvovati.

Optimizam na ulicama Kijeva

Vitkof i Kušner, koji je Trampov zet, više puta su posećivali Moskvu u svojstvu mirovnih izaslanika. Ipak, ovo je njihova prva poseta Kijevu otkako su preuzeli ulogu američkih pregovarača.

Ukrajinsko rukovodstvo već duže vreme je insistiralo na njihovom dolasku. Na ulicama Kijeva, koji je prethodnih nedelja bio izložen snažnom bombardovanju, deo stanovnika izrazio je nadu da bi razgovori mogli da donesu rezultate.

"Ovo pitanje može da se reši za tren oka. Želimo mir. I sam sam se borio, pa znam kako rat izgleda. Potreban nam je mir, jer drugog puta nema", rekao je vojni veteran Stepan Jermak.

Tokom prethodnih pregovora stavovi Rusije i Ukrajine ostali su veoma udaljeni kada je reč o brojnim ključnim pitanjima, uključujući i budućnost Donbasa na istoku Ukrajine, prenosi Rojters.

Rusija zahtijeva da se ukrajinske snage povuku iz utvrđenog pojasa gradova koje još kontrolišu u tom području, ali Kijev to odbija, tvrdeći da te položaje može da zadrži još godinama.

Za Ukrajinu su čvrste bezbjednosne garancije evropskih saveznika i Sjedinjenih Američkih Država presudne kako bi se Rusija odvratila od mogućeg novog napada.

"Potreban nam je sporazum koji nikada neće biti prekršen", rekla je devetnaestogodišnja radnica u kafiću Svitlana Kurilenko.

"Samo ostavite Ukrajinu na miru i dozvolite ljudima da žive u miru", dodala je ona.

Privremeno obustavljeni napadi na Kijev i Moskvu

Iako su linije fronta u kopnenom ratu uglavnom nepromijenjene, ruske i ukrajinske snage posljednjih nedelja pojačale su vazdušne napade velikog dometa.

Rusija je tokom prethodne dvije nedjelje danonoćno gađala ukrajinsku prijestonicu raketama i dronovima. Među metama se u petak našlo i sedište ukrajinske bezbjednosne službe SBU.

Kremlj je saopštio da će do ponedjeljka obustaviti napade na Kijev, dok je Zelenski najavio da će Ukrajina u istom periodu prekinuti napade na Moskvu.

Borbe duž linije fronta, koja se prostire na oko 1.200 kilometara, ipak nisu prekinute, a ruske snage su u subotu bombardovale druge ukrajinske gradove.

Ukrajina je tokom ljeta izvela više napada na ruske rafinerije, naftne terminale i skladišta internet trgovca Vajldberiz, nastojeći da poveća cijenu koju Moskva plaća zbog nastavka rata.

Ukrajinske vlasti saopštile su u nedelju da su tokom noći pogodile rafineriju nafte u Rjazanju, oko 480 kilometara unutar teritorije Rusije, i izazvale požar