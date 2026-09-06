Vitkof najavio novi sastanak Rusije, SAD i Ukrajine: "Postoje svi uslovi za pronalaženje rješenja"

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je da bi uskoro mogao da bude najavljen novi trilateralni sastanak predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine.

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Nova runda trilateralnih pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, u kojima bi učestvovali predstavnici Moskve, Vašingtona i Kijeva, mogla bi uskoro da bude najavljena, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof.

"Čuli ste predsjednika Zelenskog kako govori o trilateralnom sastanku, za koji se nadamo da će uskoro biti najavljen", rekao je Vitkof na konferenciji za novinare u Kijevu, prenosi TASS.

Prema njegovim riječima, američka delegacija je "čvrsto posvećena pronalaženju rješenja", a postoje i svi "neophodni elementi" da ono bude postignuto.