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Vitkof najavio novi sastanak Rusije, SAD i Ukrajine: "Postoje svi uslovi za pronalaženje rješenja"

Vitkof najavio novi sastanak Rusije, SAD i Ukrajine: "Postoje svi uslovi za pronalaženje rješenja"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je da bi uskoro mogao da bude najavljen novi trilateralni sastanak predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine.

Vitkof najavio novi sastanak Rusije, SAD i Ukrajine Izvor: Handout /AFP PHOTO / Russian presidential press office / Profimedia

Nova runda trilateralnih pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, u kojima bi učestvovali predstavnici Moskve, Vašingtona i Kijeva, mogla bi uskoro da bude najavljena, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof.

"Čuli ste predsjednika Zelenskog kako govori o trilateralnom sastanku, za koji se nadamo da će uskoro biti najavljen", rekao je Vitkof na konferenciji za novinare u Kijevu, prenosi TASS.

Prema njegovim riječima, američka delegacija je "čvrsto posvećena pronalaženju rješenja", a postoje i svi "neophodni elementi" da ono bude postignuto.

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Tagovi

Rusija SAD Ukrajina Rat u Ukrajini

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