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Nakon pregovora stigle rakete: Kijev pod žestokim ruskim napadom

Nakon pregovora stigle rakete: Kijev pod žestokim ruskim napadom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Novi ruski raketni udari pogodili su Kijev, dok su požari izbili na više lokacija, a iz jedne stambene zgrade spasilačke ekipe izvlačile zarobljene stanare.

Rusija napala Ukrajinu nakon odlaska američkih izaslanika Izvor: X/@thetect0nic/@EthanLevins2/printscreen

Rusija je u utorak ujutru, nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, nastavila vazdušne napade na ukrajinski glavni grad Kijev, napavši grad balističkim raketama i ranivši šest osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U pogođenoj stambenoj zgradi ostalo je zarobljeno više osoba, a širom Kijeva izbili su požari, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je naveo, ruskih napada balističkim raketama.

Petospratnica i trospratnica oštećene su usljed pada krhotina, saopštila je odvojeno kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući građane da potraže sklonište.

Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Evropske unije, započela je vojne vazduhoplovne operacije kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor, saopštile su njene oružane snage na platformi X.

Trampova administracija obnovila je napore da okonča ruski rat u Ukrajini, koji traje četiri i po godine, ali je Rusija nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof otišli iz Kijeva poslije sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju.

Oni su u Kijev stigli nakon razgovora u Moskvi, poslije kojih je Kremlj saopštio da ne isključuje nastavak trostranih pregovora.

U Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i povrijedili ljude u gradu Saratovu na reci Volgi, oko 730 kilometara jugoistočno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera.

U tom području nalazi se velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna kompanija Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.

(Mondo.rs)

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Rusija Ukrajina Rat u Ukrajini

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