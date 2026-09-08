Nakon pregovora stigle rakete: Kijev pod žestokim ruskim napadom

Novi ruski raketni udari pogodili su Kijev, dok su požari izbili na više lokacija, a iz jedne stambene zgrade spasilačke ekipe izvlačile zarobljene stanare.

Izvor: X/@thetect0nic/@EthanLevins2/printscreen

Rusija je u utorak ujutru, nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, nastavila vazdušne napade na ukrajinski glavni grad Kijev, napavši grad balističkim raketama i ranivši šest osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U pogođenoj stambenoj zgradi ostalo je zarobljeno više osoba, a širom Kijeva izbili su požari, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je naveo, ruskih napada balističkim raketama.

Petospratnica i trospratnica oštećene su usljed pada krhotina, saopštila je odvojeno kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući građane da potraže sklonište.

Heavy damage in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning after a major overnight Russian drone and missile attack.



Russian forces launched roughly two dozen ballistic missiles and 30+ cruise missiles at Kyiv and the nearby city of Bila Tserkva, killing at least two.pic.twitter.com/6FTBcmQU0Z — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 8, 2026

Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Evropske unije, započela je vojne vazduhoplovne operacije kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor, saopštile su njene oružane snage na platformi X.

Trampova administracija obnovila je napore da okonča ruski rat u Ukrajini, koji traje četiri i po godine, ali je Rusija nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof otišli iz Kijeva poslije sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju.

Over 50 missiles at struck Kyiv with many more hitting surrounding areas in Kyiv Oblast.



It’s a mixture of Iskander ballistic missiles and Zircon cruise missiles.



Ukraine’s interception rate is ≈20%



Russian drones are circling the skies monitoring the strikes without being…pic.twitter.com/QS3BL8NWBO — Ethan Levins ✝️ (@EthanLevins2)September 8, 2026

Oni su u Kijev stigli nakon razgovora u Moskvi, poslije kojih je Kremlj saopštio da ne isključuje nastavak trostranih pregovora.

U Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i povrijedili ljude u gradu Saratovu na reci Volgi, oko 730 kilometara jugoistočno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera.

Here are the flight routes for last night's combined Russian missile and drone attack on Ukraine.



Preliminarily, the following was launched:



~24 Kh-101 cruise missiles.

~16 Iskander-M/S-400 ballistic missiles

~10 Iskander-K cruise missiles

~6 Kn-23 ballistic missiles

~2 Zircon…https://t.co/VgrAXx1wWgpic.twitter.com/PPSn8exy8o — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)September 8, 2026

U tom području nalazi se velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna kompanija Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.

(Mondo.rs)