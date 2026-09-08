Mađarska protjerala 10 ruskih diplomata: Moskva odmah najavila odgovor

Mađarska je protjerala deset ruskih diplomata zbog aktivnosti koje nisu u skladu sa Bečkom konvencijom, čime štiti svoj suverenitet.

Izvor: EPA/OLIVIER MATTHYS

Mađarska je zatražila od desetorice ruskih diplomata da napuste zemlju zbog aktivnosti koje nisu u skladu sa njihovim diplomatskim statusom, saopštila je ministarka spoljnih poslova Anita Orban.

Prema njenim riječima, diplomate su bile uključene u aktivnosti koje su "neprihvatljive za diplomatske predstavnike prema Bečkoj konvenciji".

"Ova odluka štiti bezbjednost i suverenitet Mađarske", navela je Orban u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.

Mađarska ministarka nije iznijela dodatne pojedinosti o aktivnostima zbog kojih su ruske diplomate protjerane, niti je navela u kom roku moraju da napuste zemlju, prenio je Gardijan.

Diplomatski odnosi neće biti prekinuti

Orban je naglasila da proterivanje diplomata ne predstavlja prekid odnosa Budimpešte i Moskve.

"Ovo ne znači prekid diplomatskih odnosa sa Rusijom. Mađarska namjerava da nastavi neophodan dijalog, zasnovan na uzajamnom poštovanju i pridržavanju pravila", poručila je ona.

Odluka predstavlja značajan potez Budimpešte prema Moskvi, s obzirom na to da je Mađarska prethodnih godina održavala bliske veze sa Rusijom i često zauzimala drugačiji stav od većine članica Evropske unije.

Moskva sprema odgovor

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je agenciji RIA Novosti da će Moskva odgovoriti na odluku Mađarske da protjera deset ruskih diplomata iz Budimpešte.

Nije navedeno kakve će mere Rusija preduzeti, ali se u sličnim slučajevima najčešće primjenjuje princip reciprociteta, odnosno protjerivanje istog ili približnog broja diplomata druge zemlje.