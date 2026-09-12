Zločin u Bravnicama kod Jajca: 31 godina bez pravde za više od 80 ubijenih Srba

Više od 80 srpskih civila ubijeno je 13. septembra 1995. u Bravnicama kod Jajca. Ni 31 godinu kasnije nema pravosnažnog epiloga.

Izvor: Zlatan Menković/BIRN

Sutra se navršava 31 godina od ratnog zločina nad srpskim civilima u selu Bravnice kod Jajca kojeg su počinile jedinice Hrvatske vojske koje su ubile više od 80 Srba, uzrasta od tri do 91. godine.

U Posebnom odjeljenju za ratne zločine Tužilaštva BiH Srni je rečeno da je "u radu predmet u kojem se vodi postupak protiv više lica" zbog napada na izbjegličku kolonu 13. septembra 1995. godine u Bravnicama gdje je pucanjem iz vatrenog oružja i ispaljivanjem granata iz raketnog bacača veći broj civila ubijen ili ranjen.

Iz Posebnog odjeljenja navode da je u toku postupka saslušan veći broj svjedoka i prikupljena materijalna dokumentacija, te da će Tužilaštvo nastaviti da preduzima radnje s ciljem donošenja tužilačke odluke.

Vojske Hrvatske u sadejstvu sa Hrvatskim vijećem odbrane tokom zločinačke operacije "Maestral" mučki je ubila civile, dok su zarobljeni odvedeni u logore u Livnu i u Split. Svjedoci tvrde da je ubijeno osmoro djece mlađe od 14 godina.

Nakon što su pripadnici Hrvatske vojske napali Donji Vakuf, srpsko stanovništvo s tog područja, među kojima je bilo najviše žena, djece i staraca, krenulo je u bijeg ka Jajcu i Banjaluci, ali su kolonu sačekali u zasjedi i počeli nemilosrdno ubijati.

Radilo se o nenaoružanim i potpuno zatečenim civilima, u izbjegličkoj koloni, koji nisu pružali nikakav otpor.

Prema iskazima svjedoka, samo u jednom autobusu, usred vatre koju su otvorili pripadnici Hrvatske vojske, ubijeno je i ranjeno više od polovine putnika, da bi taj isti autobus sa žrtvama potom gađali zoljom i zapalili s preostalim ranjenima i mrtvima.

Republički centar za istraživanje ratnih zločina iz Banjaluke predao je Tužilaštvu BiH prijavu u kojoj se poimence sumnjiče nekadašnji ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević i oficiri Tihomir Blaškić, Stanko Sopta, Mario Petrović, te nekolicina hrvatskih vojnika koji su učestvovali u akciji "Maestral", tokom koje se odigralo ovo krvoproliće.

Prema navodima svjedoka, žrtve su odnošene sa mjesta zločina i sahranjivane u više grobnica, od kojih je otkrivena samo jedna - u mjestu Carevo Polje.

Nepoznata lica su uvijek prekopavala grobnice sa srpskim žrtvama i premještali ih na druge lokacije, sa ciljem uništavanja dokaza.

O tome da je zvanična Hrvatska vojska učestvovala u operacijama na tom području govori i podatak da su se samo nekoliko dana prije zločina u Bravnicama u Travniku sastali generali Ante Gotovina i Tihomir Blaškić, s jedne strane, i general Atif Dudaković u ime takozvane Armije BiH, s druge strane, što je zabilježeno i televizijskim kamerama.

Tužilaštvo Hrvatske odbilo je da procesuira osumnjičene, iako je Tužilaštvo Republike Srpske dostavilo obimnu dokumentaciju. Za zločin u Bravnicama nije podignuta optužnica pred Haškim tribunalom, niti je za ovaj slučaj pred međunarodnim ili domaćim sudovima do danas izrečena presuda.

Beogradski advokat Dušan Bratić podnio je krivičnu prijavu 2019. godine protiv generala Damira Krstičevića, tadašnjeg komandanta 4. Gardijske brigade koji je imao komandnu odgovornost prema počiniocima zločina.