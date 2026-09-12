logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zločin u Bravnicama kod Jajca: 31 godina bez pravde za više od 80 ubijenih Srba

Zločin u Bravnicama kod Jajca: 31 godina bez pravde za više od 80 ubijenih Srba

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Više od 80 srpskih civila ubijeno je 13. septembra 1995. u Bravnicama kod Jajca. Ni 31 godinu kasnije nema pravosnažnog epiloga.

Zločin u Bravnicama kod Jajca: 31 godina bez pravde za više od 80 ubijenih Srba Izvor: Zlatan Menković/BIRN

Sutra se navršava 31 godina od ratnog zločina nad srpskim civilima u selu Bravnice kod Jajca kojeg su počinile jedinice Hrvatske vojske koje su ubile više od 80 Srba, uzrasta od tri do 91. godine.

U Posebnom odjeljenju za ratne zločine Tužilaštva BiH Srni je rečeno da je "u radu predmet u kojem se vodi postupak protiv više lica" zbog napada na izbjegličku kolonu 13. septembra 1995. godine u Bravnicama gdje je pucanjem iz vatrenog oružja i ispaljivanjem granata iz raketnog bacača veći broj civila ubijen ili ranjen.

Iz Posebnog odjeljenja navode da je u toku postupka saslušan veći broj svjedoka i prikupljena materijalna dokumentacija, te da će Tužilaštvo nastaviti da preduzima radnje s ciljem donošenja tužilačke odluke.

Vojske Hrvatske u sadejstvu sa Hrvatskim vijećem odbrane tokom zločinačke operacije "Maestral" mučki je ubila civile, dok su zarobljeni odvedeni u logore u Livnu i u Split. Svjedoci tvrde da je ubijeno osmoro djece mlađe od 14 godina.

Nakon što su pripadnici Hrvatske vojske napali Donji Vakuf, srpsko stanovništvo s tog područja, među kojima je bilo najviše žena, djece i staraca, krenulo je u bijeg ka Jajcu i Banjaluci, ali su kolonu sačekali u zasjedi i počeli nemilosrdno ubijati.

Radilo se o nenaoružanim i potpuno zatečenim civilima, u izbjegličkoj koloni, koji nisu pružali nikakav otpor.

Prema iskazima svjedoka, samo u jednom autobusu, usred vatre koju su otvorili pripadnici Hrvatske vojske, ubijeno je i ranjeno više od polovine putnika, da bi taj isti autobus sa žrtvama potom gađali zoljom i zapalili s preostalim ranjenima i mrtvima.

Republički centar za istraživanje ratnih zločina iz Banjaluke predao je Tužilaštvu BiH prijavu u kojoj se poimence sumnjiče nekadašnji ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević i oficiri Tihomir Blaškić, Stanko Sopta, Mario Petrović, te nekolicina hrvatskih vojnika koji su učestvovali u akciji "Maestral", tokom koje se odigralo ovo krvoproliće.

Prema navodima svjedoka, žrtve su odnošene sa mjesta zločina i sahranjivane u više grobnica, od kojih je otkrivena samo jedna - u mjestu Carevo Polje.

Nepoznata lica su uvijek prekopavala grobnice sa srpskim žrtvama i premještali ih na druge lokacije, sa ciljem uništavanja dokaza.

O tome da je zvanična Hrvatska vojska učestvovala u operacijama na tom području govori i podatak da su se samo nekoliko dana prije zločina u Bravnicama u Travniku sastali generali Ante Gotovina i Tihomir Blaškić, s jedne strane, i general Atif Dudaković u ime takozvane Armije BiH, s druge strane, što je zabilježeno i televizijskim kamerama.

Tužilaštvo Hrvatske odbilo je da procesuira osumnjičene, iako je Tužilaštvo Republike Srpske dostavilo obimnu dokumentaciju. Za zločin u Bravnicama nije podignuta optužnica pred Haškim tribunalom, niti je za ovaj slučaj pred međunarodnim ili domaćim sudovima do danas izrečena presuda.

Beogradski advokat Dušan Bratić podnio je krivičnu prijavu 2019. godine protiv generala Damira Krstičevića, tadašnjeg komandanta 4. Gardijske brigade koji je imao komandnu odgovornost prema počiniocima zločina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jajce bravnice ratni zločin Hrvati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ