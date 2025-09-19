Kosi, muze krave, pravi pitu, radi u firmi: Tinejdžer iz Jajca oduševio region, a njegove izjave se prepričavaju

Uz goveda, na porodičnom imanju Ahmed Malkoč ima i koze i konja, a želja mu je da, od para koje zaradi, proširi farmu.
Još nije napunio 19 godina, a već je primio prvu platu. I kod kuće, na imanju radi sve poslove, ne odvjajajući muške i ženske. Ahmed Malkoč, tinejdžer iz sela Ipot kod Jajca svojom je pričom oduševio region.
"Ne znam šta ko ganja, ja ganjam posao", kaže napola u šali Ahmed.
"Volim raditi, volim i pare zaraditi. Tako su me moji roditelji naučili, da sam sebi zaradim parče hljeba, da ne očekujem od drugog", ispričao je Ahmed novinarki Dijani Hodžić.
Kod njega dan ide ovako: kad je prva smjena, porani na posao, radi kao pomoćnik CNC operatera, a kad se vrati kući s posla – kafica, odmori se malo i ide raditi na imanju. I to sve po redu i planu, ništa napamet.
Kad je u firmi druga smjena, satnica je obrnuta: ujutro kosi, radi u štali i u polju, pa se onda istušira i ide na posao,
Zna da pravi pitu i kolače i da muze krave, pa i to često radi. Ne može, kaže, gledati da majka sve sama radi, u duši oseća da treba da pomogne roditeljima, iako oni to nikad o njega nisu tražili.
Otkriva kako je naučio da muze krave.
"Kad sam bio mali, mama me nije imala gde ostaviti, kad pođe u štalu. Ja na stolici sjedim i gledam kako ona muze. Sve pogledom kradem", prisjeća se Ahmed.
Uz goveda, na porodičnom imanju ima i koze i konja, a želja mu je da, od para koje zaradi, proširi farmu.
"Želim da imam najveću farmu u kraju, da imam puno muznih krava i traktor za silažu", kaže Ahmed.
Ne pada mu na pamet da ode iz BiH, ali će, kaže, morati jednog dana da se odluči: ili firma, ili farma, oboje zajedno ne može, bar ne na duge staze.
Na pitanje kako je našao posao, kad se u BiH sve žale da posla nema, spremno odgovara: ko traži posao, naći će ga.
"Radnik traži posao. Neradnik čeka da posao nađe njega, ali od te priče nema ništa", kaže Ahmed.
Iako puno radi, i u firmi i na farmi, ima vremena i za zabavu. Kaže, već od 14. godine je počeo da obilazi vašare i teferiče, sa starijim rođacima, a i danas, kad nema mnogo vremena za izlaske, zna da zapjeva, makar i dok radi na frezi. Voli se veseliti sa pjevačima. Ima i fotografiju sa Ćanom.
Ima i devojku, ali ne želi da o tome previše priča. Kaže sa curama se nikad ne zna.
"Ne možeš ti žensku znati. Ne možeš… Hoćeš li je sahvatati, nećeš. Ja sam bio i u vezi, ti bi rekao da ćemo se uzeti, a ona hop i sve puče. Teško je žensko uhvatiti", jada se Ahmet.
