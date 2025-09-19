logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kosi, muze krave, pravi pitu, radi u firmi: Tinejdžer iz Jajca oduševio region, a njegove izjave se prepričavaju

Kosi, muze krave, pravi pitu, radi u firmi: Tinejdžer iz Jajca oduševio region, a njegove izjave se prepričavaju

Autor mondo.ba
0

Uz goveda, na porodičnom imanju Ahmed Malkoč ima i koze i konja, a želja mu je da, od para koje zaradi, proširi farmu.

Tinejdžer Ahmed Malkoč o životu u BiH Izvor: Dijana Hodžić/youtube

Još nije napunio 19 godina, a već je primio prvu platu. I kod kuće, na imanju radi sve poslove, ne odvjajajući muške i ženske. Ahmed Malkoč, tinejdžer iz sela Ipot kod Jajca svojom je pričom oduševio region.

"Ne znam šta ko ganja, ja ganjam posao", kaže napola u šali Ahmed.

"Volim raditi, volim i pare zaraditi. Tako su me moji roditelji naučili, da sam sebi zaradim parče hljeba, da ne očekujem od drugog", ispričao je Ahmed novinarki Dijani Hodžić.

Kod njega dan ide ovako: kad je prva smjena, porani na posao, radi kao pomoćnik CNC operatera, a kad se vrati kući s posla – kafica, odmori se malo i ide raditi na imanju. I to sve po redu i planu, ništa napamet.

Pogledajte fotografije Ahmeda Malkoča:

Kad je u firmi druga smjena, satnica je obrnuta: ujutro kosi, radi u štali i u polju, pa se onda istušira i ide na posao,

Zna da pravi pitu i kolače i da muze krave, pa i to često radi. Ne može, kaže, gledati da majka sve sama radi, u duši oseća da treba da pomogne roditeljima, iako oni to nikad o njega nisu tražili.

Otkriva kako je naučio da muze krave.

"Kad sam bio mali, mama me nije imala gde ostaviti, kad pođe u štalu. Ja na stolici sjedim i gledam kako ona muze. Sve pogledom kradem", prisjeća se Ahmed.

Uz goveda, na porodičnom imanju ima i koze i konja, a želja mu je da, od para koje zaradi, proširi farmu.

"Želim da imam najveću farmu u kraju, da imam puno muznih krava i traktor za silažu", kaže Ahmed.

@pricesadijanomKad mi živci polude, ne gledam ko si, ko te rodio...! Cijela emisija na YouTubeu kanalu Dijana Hodzic!#humor#smijehdosuza#bosna#pricesadijanom#dijanahodzic♬ original sound - pricesadijanom

Ne pada mu na pamet da ode iz BiH, ali će, kaže, morati jednog dana da se odluči: ili firma, ili farma, oboje zajedno ne može, bar ne na duge staze.

Na pitanje kako je našao posao, kad se u BiH sve žale da posla nema, spremno odgovara: ko traži posao, naći će ga.

"Radnik traži posao. Neradnik čeka da posao nađe njega, ali od te priče nema ništa", kaže Ahmed.

Iako puno radi, i u firmi i na farmi, ima vremena i za zabavu. Kaže, već od 14. godine je počeo da obilazi vašare i teferiče, sa starijim rođacima, a i danas, kad nema mnogo vremena za izlaske, zna da zapjeva, makar i dok radi na frezi. Voli se veseliti sa pjevačima. Ima i fotografiju sa Ćanom.

Ima i devojku, ali ne želi da o tome previše priča. Kaže sa curama se nikad ne zna.

"Ne možeš ti žensku znati. Ne možeš… Hoćeš li je sahvatati, nećeš. Ja sam bio i u vezi, ti bi rekao da ćemo se uzeti, a ona hop i sve puče. Teško je žensko uhvatiti", jada se Ahmet.

(Srpskainfo/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

selo život Jajce

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ