Dvije tone brašna i mnogo jabuka: Hrvatsko selo postiglo svjetski rekord, napravili tri kilometra štrudli (FOTO)

Autor mondo.ba
0

Ljudi u hrvatskom selu Jaškovo ponovo su oborili Ginisov rekord nizom od skoro 9.000 pečenih štrudli.

Mještani sela Jaškovo napravili štrudle dugačke više od tri kilometra Izvor: Fotopogledi/Shutterstock

Jedno malo hrvatsko selo ponovo se upisalo u Ginisovu knjigu rekorda, vratilo titulu i to nizom od skoro 9.000 štrudli dugim više od tri kilometra.

Za svjetski najduži red štrudli u selu Jaškovo, organizatori kažu da je upotrebljeno dvije tone brašna i tri tone jabuka.

"Posle vrlo rigorozne provjere i brojanja, mogu da potvrdim da je ukupno postavljeno 8.940 štrudli, što znači da je riječ o novom Ginisovom rekordu", rekla je Paulina Šapinska, zvanična predstavnica Ginisove knjige rekorda.

Niz kolača bio je dug tačno 3.136 metara.

Jaškovo, 66 kilometara jugozapadno od Zagreba, već je jednom oborilo rekord, prije deset godina, kada je niz štrudli bio dug 1.479 metara. Titulu je zatim 2019. preuzeo hrvatski grad Sisak, sa linijom od preko 1.762 metra i gotovo 6.000 štrudli, i držao je sve do ovog vikenda.

"Štrudla je simbol koji je duboko vezan za našu lokalnu tradiciju", izjavila je regionalna županica Martina Furdek Hajdin, dodajući da ovakvi događaji doprinose razvoju sela i cijelog kraja.

Tokom tradicionalnog "Štrudelfesta" u Jaškovu, kolače pravljene po receptu iz ovog regiona u liniju su slagali mještani i brojni volonteri.

"Zaista su se mnogo potrudili", rekla je Monika Ivić, jedna od nekoliko hiljada posetilaca manifestacije. "Ukus je fantastičan."

Štrudle će biti donirane različitim institucijama, organizacijama i ljudima kojima je pomoć potrebna.

(EUpravo zato)

Tagovi

selo Hrvatska

