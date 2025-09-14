Dvije tone brašna i mnogo jabuka: Hrvatsko selo postiglo svjetski rekord, napravili tri kilometra štrudli (FOTO)

Ljudi u hrvatskom selu Jaškovo ponovo su oborili Ginisov rekord nizom od skoro 9.000 pečenih štrudli.

Izvor: Fotopogledi/Shutterstock

Jedno malo hrvatsko selo ponovo se upisalo u Ginisovu knjigu rekorda, vratilo titulu i to nizom od skoro 9.000 štrudli dugim više od tri kilometra.

Za svjetski najduži red štrudli u selu Jaškovo, organizatori kažu da je upotrebljeno dvije tone brašna i tri tone jabuka.

"Posle vrlo rigorozne provjere i brojanja, mogu da potvrdim da je ukupno postavljeno 8.940 štrudli, što znači da je riječ o novom Ginisovom rekordu", rekla je Paulina Šapinska, zvanična predstavnica Ginisove knjige rekorda.

Niz kolača bio je dug tačno 3.136 metara.

Jaškovo, 66 kilometara jugozapadno od Zagreba, već je jednom oborilo rekord, prije deset godina, kada je niz štrudli bio dug 1.479 metara. Titulu je zatim 2019. preuzeo hrvatski grad Sisak, sa linijom od preko 1.762 metra i gotovo 6.000 štrudli, i držao je sve do ovog vikenda.

The small village of Jaskovo in#Croatiajust baked a mind-blowing 3-kilometer#strudelline! Comprising 8,940 pastries, the sweet masterpiece was made with two tonnes of flour and three tonnes of apples. It beats the previous world record set by its own country.pic.twitter.com/Wo4JjhXD91 — Our World (@MeetOurWorld)September 7, 2025

"Štrudla je simbol koji je duboko vezan za našu lokalnu tradiciju", izjavila je regionalna županica Martina Furdek Hajdin, dodajući da ovakvi događaji doprinose razvoju sela i cijelog kraja.

Tokom tradicionalnog "Štrudelfesta" u Jaškovu, kolače pravljene po receptu iz ovog regiona u liniju su slagali mještani i brojni volonteri.

Nel villaggio croato di Jaskovo numerosi volontari hanno trasformato due tonnellate di farina e tre tonnellate di mele nello strudel più lungo del mondo: oltre 3,1 km, con quasi 9000 segmenti riuniti.pic.twitter.com/Ve895zqJbi — Jeanne Perego (@jeperego)September 7, 2025

"Zaista su se mnogo potrudili", rekla je Monika Ivić, jedna od nekoliko hiljada posetilaca manifestacije. "Ukus je fantastičan."

Štrudle će biti donirane različitim institucijama, organizacijama i ljudima kojima je pomoć potrebna.

(EUpravo zato)