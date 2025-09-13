Protest u Sisku, građani traže hitnu reakciju države: „Zaustavite opasan otpad!“

Oko hiljadu građana Siska danas je mirno protestovalo ispred pogona za obradu troske firme "Kemokop" tražeći da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu, jer je, kako su rekli, to opasan otpad sa kancerogenim elementima.
Građani su mirnim protestom pod nazivom "Nw Troska, imamo Zeleni brijeg, nećemo Crno brdo", upozorili da će usitnjavanjem 150.000 tona troske s Crnog brda u Sisku biti proizvedeno 4.000 tona kancerogene prašine i isto toliko kancerogenog mulja u neposrednoj blizini centra grada, javili su hrvatski mediji.
Od premijera Andreja Plenkovića, župana Sisačko-moslavačke županije Ivana Celjaka, gradonačelnika Siska Domagoja Orlića i direktora Fonda za zaštitu životne sredine Mirka Budiše traže da zaustave dovoz troske s Crnog brda iz Biljana Donjih u Sisak na obradu, te su poručili da grad Sisak nije smetljište.
Predstavnik Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani" Snježana Sužnjević Vago rekla je da je u blizini lokacije s koje se troska dovozi zabilježen porast malignih oboljenja kod stanovništva.
"Troska je opasan otpad jer sadrži kancerogene elemente i jedinjenja, a izmjerena radioaktivnost uzoraka bila je iznad granica dozvoljenoga", istakla je ona.
Ona je naglasila da je prostor u kojem se troska obrađuje krajnje neprikladan za obavljanje takve djelatnosti jer se nalazi u blizini gusto naseljenih dijelova grada i jezera Ciglarska graba s uređenim šetalištem i igralištima za djecu.
Iz Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani", koja je organizovala protest, odbacili su prigovor da u Sisku nema novih investicija zbog njihovih aktivnosti i protesta.
"Sisku treba reset, nema novih investicija jer je Sisak postao smetlište. Niko neće doći investirati u Sisak jer je grad postao smetlište. Dok ne očistimo svoje dvorište, niko neće htjeti doći u Sisak osim novih gospodara otpada. Niko neće ulagati u smetlište, niko neće raditi pored odlagališta otpada i doći da se truje", rekla je Vago.
Učesnici protesta poručili su lokalnim političarima da će, dopuste li dovoz troske u Sisak, karijeru završiti na odlagalištu propalih političara.
