logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protest u Sisku, građani traže hitnu reakciju države: „Zaustavite opasan otpad!“ 1

Protest u Sisku, građani traže hitnu reakciju države: „Zaustavite opasan otpad!“

Autor Nikolina Damjanić
1

Oko hiljadu građana Siska danas je mirno protestovalo ispred pogona za obradu troske firme "Kemokop" tražeći da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu, jer je, kako su rekli, to opasan otpad sa kancerogenim elementima.

Hvataj.JPG Izvor: danas.hr/prinscreen

Građani su mirnim protestom pod nazivom "Nw Troska, imamo Zeleni brijeg, nećemo Crno brdo", upozorili da će usitnjavanjem 150.000 tona troske s Crnog brda u Sisku biti proizvedeno 4.000 tona kancerogene prašine i isto toliko kancerogenog mulja u neposrednoj blizini centra grada, javili su hrvatski mediji.

Od premijera Andreja Plenkovića, župana Sisačko-moslavačke županije Ivana Celjaka, gradonačelnika Siska Domagoja Orlića i direktora Fonda za zaštitu životne sredine Mirka Budiše traže da zaustave dovoz troske s Crnog brda iz Biljana Donjih u Sisak na obradu, te su poručili da grad Sisak nije smetljište.

Predstavnik Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani" Snježana Sužnjević Vago rekla je da je u blizini lokacije s koje se troska dovozi zabilježen porast malignih oboljenja kod stanovništva.

"Troska je opasan otpad jer sadrži kancerogene elemente i jedinjenja, a izmjerena radioaktivnost uzoraka bila je iznad granica dozvoljenoga", istakla je ona.

Ona je naglasila da je prostor u kojem se troska obrađuje krajnje neprikladan za obavljanje takve djelatnosti jer se nalazi u blizini gusto naseljenih dijelova grada i jezera Ciglarska graba s uređenim šetalištem i igralištima za djecu.

Iz Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani", koja je organizovala protest, odbacili su prigovor da u Sisku nema novih investicija zbog njihovih aktivnosti i protesta.

"Sisku treba reset, nema novih investicija jer je Sisak postao smetlište. Niko neće doći investirati u Sisak jer je grad postao smetlište. Dok ne očistimo svoje dvorište, niko neće htjeti doći u Sisak osim novih gospodara otpada. Niko neće ulagati u smetlište, niko neće raditi pored odlagališta otpada i doći da se truje", rekla je Vago.

Učesnici protesta poručili su lokalnim političarima da će, dopuste li dovoz troske u Sisak, karijeru završiti na odlagalištu propalih političara.

(Agencije/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sisak Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

A što nisu protestovali protiv trgovske gore

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ