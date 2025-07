Svaki dan pređu 4 granična prelaza da bi stigli do prodavnice: Stanovnici ovog sela u Srbiji menjaju pasoš na 6 meseci

Jedan meštanin kaže da pasoš vadi u proseku svakih sedam meseci jer se stranice brzo popune pečatima, iako prelaze samo desetak kilometara od kuće.

U zagrljaju Dunava, još u neolitu, niklo je selo Neštin. Mijenjalo je stanovnike - Kelte, Rimljane, Slovene, ali položaj nikada. Zbog specifične geografske pozicije, mještani Neština svakodnevno putuju do lijeve obale Dunava kroz Hrvatsku, prelazeći četiri granična prelaza da bi stigli do škole, ljekara ili prodavnice. Istraživali smo kako izgleda život uz često mijenjanje pasoša i o čemu sanjaju Neštinci.

Žitelji Neština, smještenog na obroncima Fruške gore, do najbližeg administrativnog centra, Bačke Palanke, stižu preko Hrvatske uz pomoć pasoša. To je najkraći put, ali i on postaje sve duži jer ih od radnog mjesta, penzije ili bolje snabdjevene prodavnice dijele četiri granična prelaza.

"Teško je i mladima i starijima. Uskraćeni smo za osnovne životne potrebe. Kada su u pitanju ljekari, škola za djecu, sport ili rekreacija, prelazimo četiri državne granice. Najteže je školarcima i zaposlenima", kaže mještanka u razgovoru za Euronews Srbija.

Ističe da njeno dijete ne ide u vrtić jer je dostupna samo predškolska ustanova u drugom mjestu.

"Moram je svaki dan voziti, prelaziti granicu, trošiti pasoš. Nemamo ni redovan prevoz – autobus ide samo dva ili tri puta dnevno“, dodaje. Put Neštinaca počinje kroz polja suncokreta i kukuruza do prvog graničnog prelaza Neštin u Srbiji.

"Da mogu, stavljali bi i po dva pečata"

Na manje od dva kilometra odatle nalazi se Ilok 1, hrvatska granica. I tako još dva prelaza da bi stigli do Bačke Palanke. Jedan mještanin kaže da pasoš vadi u prosjeku svakih sedam mjeseci jer se stranice brzo popune pečatima, iako prelaze samo desetak kilometara od kuće.

"Da mogu, stavljali bi i po dva pečata, samo da brže potroše pasoš. Ako treba nešto kupiti, ne smijete ponijeti meso niti išta kvarljivo preko granice, iako to nosite kući“, kaže drugi meštanin.

Ovo vojvođansko selo na desnoj obali Dunava naseljavali su Kelti, Rimljani, Ugari i slovenski narodi. Ime Neštin, prema istoričarima, potiče od rimske tvrđave "Nest", odnosno "gnezdo". Selo je bilo dio rimskog limesa, prve odbrane od velike seobe naroda.

"Sačuvana je Rimska česma iz tog perioda, koju mjesna zajednica dobro održava. Nakon odlaska Rimljana, stanovništvo se raselilo, ali su tokom Velike seobe naroda 1690. i 1741. stigli ljudi iz Moravske Srbije i Šumadije. Danas ekonomija uzima svoj danak, stanovništvo odlazi. Ovo selo, naseljeno još u neolitu, sada je pred nestankom ako nam ne izgrade bar taj nesrećni most“, kaže za Euronews Srbija penzionisani profesor istorije Ljubiša Marinković.

Oni koji ne žele da idu preko granice moraju do Bačke Palanke okolnim putem preko Novog Sada, što traje preko sat vremena. Istu sudbinu dijeli i susjedno selo Vizić. Mještani Neština, iako s teškom svakodnevicom, šale se da barem piju najčistiju vodu u Vojvodini, uživaju u blagodetima Dunava i jedinstvenom ambijentu.

Most preko Dunava jedino rješenje

U ovom kraju nalazi se i Sremska kuća, fruškogorski biser graditeljstva iz 1763. godine, svjedok bogate istorije i potencijala ovog kraja. Mještani smatraju da bi bolja putna infrastruktura unaprijedila promociju mjesta i kvalitet života.

Prema zvaničnicima, most preko Dunava koji bi povezao Neštin, Vizić i Bačku Palanku sve je bliži realizaciji. Najavljuje se izgradnja kružnog toka prije graničnog prelaza Neštin i mosta koji bi spojio Bačku i Srem, otvarajući novi koridor od Bačke Palanke ka Erdeviku i auto-putu.

"Očekujemo potpisivanje ugovora Vlade Srbije sa resornim ministarstvom i španskom kompanijom. Prema informacijama od Puteva Srbije, intenzivno se radi na građevinskoj dozvoli, koju očekujemo do kraja godine. Opština Bačka Palanka završila je eksproprijaciju zemljišta“, kaže predsjednik opštine Bačka Palanka Milan Čavić.

Sagovornici naglašavaju da bi most značajno oživio ovaj kraj. Iz opštine Bačka Palanka dodaju da bi dobra pozicija i most privukli investitore i turiste, a dunavska i fruškogorska panorama mogle bi privući posjetioce iz cijelog regiona.

