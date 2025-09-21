Tri decenije bola i nepravde: Za masakr srpskih civila u Bravnicama niko nije odgovarao

Navršilo se 30 godina od zločina regularnih hrvatskih snaga nad srpskim civilima, među kojima su bila i djeca, tokom napada na izbjegličku kolonu u mjestu Bravnice kod Jajca koja je iz Donjeg Vakufa krenula po spas na teritoriju Republike Srpske.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Za taj napad podnesena je prijava Tužilaštvu za ratne zločine u Srbiji protiv pripadnika Četvrte gardijske brigade i hrvatskog generala Damira Krstičevića, u kojoj se navodi da je u napadu smrtno stradalo 81 lice.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, najmlađe žrtve zločina u Bravnicama, koji je počinjen 13. septembra 1995. godine, bili su Dragan i Boris Janković koji su imali tri i šest godina, te brat i sestra Aleksandar i Vesna Petrić, takođe od tri i šest godina.

Posmrtni ostaci Aleksandra i Vesne do danas nisu pronađeni, a nikada nije pronađen ni Velibor Janković koji je rođen 1982. godine. U napadu na kolonu izbjeglica ubijena i Danijela Janković rođena 1978. godine.

Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra Viktor Nuždić rekao je za Srnu da je u tom napadu na kolonu izbjeglica ubijeno 13 žena, a da se ukupno 14 lica i danas vodi kao nestalo.

"Preživjeli su odvedeni u logore gdje su neki od njih bili izloženi zlostavljanju", rekao je Nuždić.

On je istakao da su u septembru 1995. godine iza takozvaned Armije BiH, Hrvatske vojske i HVO-a ostajali leševi, masovne grobnice i popaljena sela, istakavši da je zločin u Bravnicama jedan od najstrašnijih.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 2005. godine podnijelo prijavu o ovom zločinu, ali, nažalost, ništa nije urađeno, kao i u mnogim drugim slučajevima gdje su žrtve bili Srbi", istakao je Nuždić.

On je ukazao da godine prolaze, da svjedoci i preživjeli umiru, a izvršioci ostaju nekažnjeni.

"Pokušava se ispisati nova revizionistička istorija u kojoj nema mjesta za srpske žrtve. Naša je dužnost, kao institucije zadužene za dokumentovanje i očuvanje kolektivnog pamćenja, da ne dozvolimo da se to zaboravi, da svjedočimo i da istinu sačuvamo od zaborava", poručio je Nuždić.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Porodice žrtava ovog masakra najviše boli činjenica da za ovaj zločin niko nije odgovarao.

Predsjednik skupštine "Zavičajnog udruženja Srba Donjovakufljana Gradiška" Bojan Trgić rekao je za Srnu da su vojnici iz Donjeg Vakufa i 19. Srbobranska brigada bili među najčasnijim brigadama u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, gd‌je ne samo da brigada nije činila zločine, nego su propustili nekoliko hiljada hrvatskih izbjeglica iz Travnika, Viteza i Bugojna 1993. godine.

"To su Hrvati vratili srpskom narodu iz Donjeg Vakufa tako što su granatirali izbjegličku kolonu u Bravnicama kod Jajca 1995. godine i ubijali civile, a preživjele odveli u logor u Livno", rekao je Trgić.

On je podsjetio da je u pomen na ovaj nekažnjeni zločin i 30 godina egzodusa Srba iz Donjeg Vakufa, organizovana svečana akademija u Kulturnom centru Gradiška, navodeći da je u planu izgradnja spomen kompleksa u Bravnicama.

"Zavičajno udruženje Srba Donjovakufljana Gradiška postavilo je spomen-ploču sa imenima stradalih u Bravnicama, gd‌je je planirana izgradnja memorijalnog spomen-kompleksa da bi se bar na taj način odužili stradalim. Želimo da ovaj zločin ne padne u zaborav i da spomenik podsjeća na teške dane Srba iz Donjeg Vakufa i drugih mjesta iz kojih su ubijani, protjerani i u koja se više nikada nisu vratili", zaključio je Trgić.

Tokom naredne godine biće završen četvrti tom Atlasa zločina nad Srbima u izdanju Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica koji će obuhvatiti i dešavanja iz 1995. godine.

"To će biti najpotpunije i najobuhvatnije istraživanje kada je riječ o zločinima nad Srbima, zasnovano na dokazima, svjedočenjima i činjenicama", rekao je Nuždić.

SRNA