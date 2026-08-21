Tramp: Pregovore otežava to što su iranski lideri ubijeni

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani jer je većina rukovodstva ubijena, dodajući da je teško postići dogovor u takvim okolnostima.

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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen.

"Dio problema je u tome što je toliko lidera nestalo. Nije lako postići dogovor. Niko ne zna ko vodi zemlju", rekao je Tramp.

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei ubijen je u američko-izraelskim napadima na Teheran 28. februara. Nakon njegove smrti, njegov sin Modžtaba izabran je za novog vrhovnog vođu Irana.

On se nije pojavljivao u javnosti od imenovanja, ali je objavio nekoliko saopštenja i imao obraćanja, koja su prenijeli zvanični iranski mediji.