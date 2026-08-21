logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp: Pregovore otežava to što su iranski lideri ubijeni

Tramp: Pregovore otežava to što su iranski lideri ubijeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani jer je većina rukovodstva ubijena, dodajući da je teško postići dogovor u takvim okolnostima.

Tramp: Pregovore otežava to što su iranski lideri ubijeni Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen.

"Dio problema je u tome što je toliko lidera nestalo. Nije lako postići dogovor. Niko ne zna ko vodi zemlju", rekao je Tramp.

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei ubijen je u američko-izraelskim napadima na Teheran 28. februara. Nakon njegove smrti, njegov sin Modžtaba izabran je za novog vrhovnog vođu Irana.

On se nije pojavljivao u javnosti od imenovanja, ali je objavio nekoliko saopštenja i imao obraćanja, koja su prenijeli zvanični iranski mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Iran SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ