Koliko nuklearnih glava zaista ima Pjongjang? Tramp tvrdi 57, Seul procjenjuje i do 120 uoči najavljenog susreta lidera

Vašington bi već na jesen mogao da obnovi direktan kontakt sa Pjongjangom, dok nove procjene Seula ukazuju na znatno veći nuklearni arsenal nego što tvrdi američki predsjednik.

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Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da planira da se ove godine sastane sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom, dok Južna Koreja procjenjuje da Pjongjang raspolaže sa između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava, što je znatno više od Trampove procjene od 57, piše Rojters.

Američki predsjednik Donald Tramp je u sredu rekao da očekuje susret sa Kimom do kraja godine i istakao da Sjeverna Koreja ima 57 "veoma moćnih" komada nuklearnog oružja. Njegova izjava uslijedila je nakon što je naredio Pentagonu da skrati zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom, ocijenivši da one Pjongjangu šalju "potpuno neprimjerenu i neprijateljsku" poruku.

Na pitanje da li očekuje sastanak sa Kimom ove godine, Tramp je kratko odgovorio: "Da, očekujem", a Volstrit džornal je izvijestio da je od saradnika zatražio organizaciju ličnog susreta već ove jeseni.

Kimova sestra Kim Jo Džong, jedna od najuticajnijih osoba sjevernokorejskog režima, izjavila je da ne zna ni za kakvu nedavnu komunikaciju između dvojice lidera. Istovremeno je poručila da je njihov lični odnos "zaista odličan", ali je optužila Vašington da nastavkom vojnih vježbi sa Seulom ugrožava bezbjednost Sjeverne Koreje.

Tramp: Pjongjang ima 57 nuklearnih glava, Seul procjenjuje i do 120

Južnokorejski ministar odbrane An Gju-bek rekao je u četvrtak da Seul procjenjuje da Sjeverna Koreja ima između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava i da vjeruje da je Pjongjang zainteresovan za Trampove pokušaje obnove dijaloga.

An je odbio da odgovori na pitanje da li Južna Koreja zna za eventualne zakulisne razgovore Vašingtona i Pjongjanga o mogućem susretu. Naglasio je i da se Trampova procjena o 57 komada nuklearnog oružja razlikuje od procjene južnokorejskih vlasti.

Američka vlada ne objavljuje zvaničnu javnu procjenu veličine severnokorejskog nuklearnog arsenala. Izvještaj američke Kongresne istraživačke službe iz 2025. godine pozvao se na procjene nezavisnih stručnjaka prema kojima je Pjongjang proizveo dovoljno fisionog materijala za do 90 bojevih glava, ali ih je možda sastavio oko 50.

Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI) u junu je procijenio da je Sjeverna Koreja možda sastavila oko 60 nuklearnih bojevih glava i da raspolaže materijalom za proizvodnju još najmanje 30.

Tramp se sa Kimom sastao nekoliko puta 2018. i 2019. godine, ali su diplomatski pregovori propali zbog američkih zahtijeva da Sjeverna Koreja odustane od nuklearnog oružja. U svom drugom predsjedničkom mandatu Tramp pokušava ponovo da pokrene dijalog sa Pjongjangom.