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Tramp najavio istorijski sastanak sa Kim Džong Unom: "Jako se dobro slažemo, neće biti problema"

Tramp najavio istorijski sastanak sa Kim Džong Unom: "Jako se dobro slažemo, neće biti problema"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp najavio je sastanak sa Kim Džong Unom do kraja godine. I dok on ističe dobre odnose, iz Pjongjanga poručuju da neprijateljska politika SAD ostaje ista.

Tramp najavio sastanak sa Kim Džong Unom Izvor: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ / POOL/STR / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je u srijedu da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Džong Unom. Tramp je to izjavio novinarima tokom obilaska posjeda Bijele kuće, gdje im je pokazivao novi helidrom. Za sada nije otkrio više detalja o planiranom putovanju, piše Politiko.

Komentar o nuklearnom arsenalu

Tramp je komentarisao i Kimov arsenal.

"On ima 57 vrlo moćnih nuklearnih bombi", rekao je. "To se nikada nije smjelo dozvoliti. Oni to nikada nisu smjeli da dopuste - da sam ja bio predsjednik, to nikada ne bih dozvolio."

Kontekst odnosa

Najava sastanka slijedi nakon Trampove nedavne odluke da smanji obim zajedničkih vojnih vježbi sa Južnom Korejom, što se dovodi u vezu sa trgovinskim napetostima. Pjongjang te vježbe već dugo smatra pripremama za rat.

"Jako se dobro slažem sa Kim Džong Unom", rekao je Tramp. "Sa njim neće biti problema. Sve dok imamo pametnog predsjednika, on neće stvarati probleme."

Tramp se sa Kimom sastao i tokom svog prvog mandata, a 2019. godine postao je prvi američki predsjednik koji je stupio na tlo Sjeverne Koreje. Često javno ističe svoje prijateljstvo sa sjevernokorejskim vođom jer je uvjeren da će time osigurati ponašanje u skladu sa američkim interesima.

Poruka iz Pjongjanga

Sestra sjevernokorejskog vođe, Kim Jo Džong, poručila je u srijedu da se stav njene zemlje prema SAD nije promijenio. U izjavi za državne medije, koju prenosi Vol strit džornal, istakla je da smanjenje vojnih vježbi na to ne utiče.

"Naš vođa lično ima lijepe uspomene i gaji simpatije prema Trampu", rekla je ona i dodala: "Uprkos tome, neprijateljska politika SAD ostaje ista."

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Tagovi

Donald Tramp kim džong un SAD Sjeverna Koreja

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