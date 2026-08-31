Tramp zaprijetio novim udarima na Iran: Ne isključuje vojnu akciju

Donald Tramp ne isključuje mogućnost novih američkih vojnih udara na Iran, ali je rekao da ne razmatra upotrebu nuklearnog oružja.

Izvor: saeediex/noamgalai/Shutterstock

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska ponovo izvede udare na Iran ukoliko to bude potrebno.

“Njihovi lideri su uglavnom mrtvi. Njihove mornarice više nema. Njihova avijacija više ne postoji. Njihova oprema za nadzor gotovo je u potpunosti uništena. To ne znači da ih nećemo udariti. Vidjećemo šta će se dogoditi”, rekao je Tramp novinarima.

Američki predsjednik je, međutim, isključio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Aksios, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika, objavio da Tramp razmatra ograničene udare na Iran.

Prema tim navodima, cilj eventualne vojne akcije bio bi da se Teheranu onemogući obnova vojnih sposobnosti, ali i smanje rizici povezani sa iranskim napadima na naftne tankere i objekte američke mornarice i vazduhoplovstva na Bliskom istoku.

Trampova administracija tako razmatra mogućnost nastavka vojnog pritiska na Iran, iako je predsjednik poručio da konačna odluka još nije donesena.