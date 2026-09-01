Najmlađa Trampova ćerka uživa sa porodicom: U retro bikiniju pozirala na jahti (Foto)

Najmlađa ćerka američkog predsjednika Donalda Trampa, Tifani Tramp, podijelila je na društvenim mrežama fotografije i snimke sa porodičnog odmora.

Izvor: Instagram printscreen

Tifani je na Instagramu objavila niz prizora sa odmora na brodu, gdje je uživala u moru i vremenu provedenom sa suprugom Majklom Bulosom, njihovim jednogodišnjim sinom Aleksandrom Trampom Bulosom i svojom majkom Marlom Mejpls, drugom suprugom Donalda Trampa.

Pogledajte njene fotografije:

Na nekoliko fotografija Tifani je pozirala u retro žutom kupaćem kostimu sa naboranim gornjim dijelom bikinija i donjim dijelom visokog struka.

Na drugim fotografijama nosila je poluprozirnu bijelu haljinicu za plažu i pozirala sa sinom.

Sa majkom Marlom fotografisala se u kratkom, naboranom bijelom topu sa odgovarajućom mini-suknjom i bijelim Ermes sandalama, dok je Mejpls nosila dugu haljinu sa šarama.

Uz objavu Tifani je stavila samo nekoliko emotikona koji asociraju na bikini, ronjenje i delfine.

Odmor u Španiji

Tifani nije otkrila tačnu lokaciju na kojoj je nastao veći dio fotografija. Međutim, Dejli mejl navodi da je porodica vrijeme provodila u Španiji, dok je Tifani nekoliko nedjelja ranije objavila fotografije sa Ibice.

Tifani Tramp i libansko-američki biznismen Majkl Bulos vjenčali su se 2022. godine. Njihov sin Aleksandar rođen je u maju prošle godine.

Tifani je tada na Instagramu objavila: “Dobro došao na svijet, naš slatki dječače, Aleksandre Tramp Bulos. Neizmjerno te volimo! Hvala ti što si došao u naše živote”.

Ovako je izgledala na vjenčanju:

Izvor: Jutarnji.hr / MONDO