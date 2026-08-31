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“Srbi za Trampa” organizuju skup u Dalasu: Među govornicima DeSantis, Grenel i Teni

“Srbi za Trampa” organizuju skup u Dalasu: Među govornicima DeSantis, Grenel i Teni

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
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Politička grupa “Srbi za Trampa” organizovaće 9. septembra skup u Dalasu. Među potvrđenim govornicima su Ron DeSantis, Ričard Grenel i Klaudija Teni.

“Srbi za Trampa” organizuju skup u Dalasu: Ko će govoriti na konvenciji Izvor: dw/screenshot

Politička grupa “Srbi za Trampa” organizovaće 9. septembra skup u Dalasu, tokom konvencije Republikanske stranke, a među potvrđenim govornicima su pojedini istaknuti republikanski političari, prenosi Klix.

Među njima je kongresmenka Klaudija Teni, potpredsjednica Srpskog kokusa u Kongresu. Početkom devedesetih godina bila je među zagovornicima prihvatanja izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na skupu će govoriti i Ričard Grenel, bivši ambasador SAD u Njemačkoj i nekadašnji specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine.

Najzvučnije ime među potvrđenim govornicima je guverner Floride i nekadašnji kandidat za predsjednika SAD Ron DeSantis.

Posjetiocima bi trebalo da se obrate i kandidat za senatora iz Teksasa Ken Pakston, kandidat za guvernera Floride Bajron Donalds, kongresmenka Ana Paulina Luna i kongresmen Abe Hamadeh.

Skup će voditi predsjednik političke grupe “Srbi za Trampa” Aleksandar Jovičić.

Organizatori događaj predstavljaju kao okupljanje srpsko-američke zajednice i pristalica politike Donalda Trampa, uoči predsjedničkih i drugih političkih aktivnosti Republikanske stranke.

Ko su “Srbi za Trampa”?

Politička organizacija “Srbi za Trampa” osnovana je 2016. godine, a pokrenula ju je Olga Ravasi, politički strateg i aktivna članica srpsko-američke zajednice. Cilj organizacije je politička mobilizacija Srba u SAD i podrška Donaldu Trampu i republikanskim kandidatima.

Organizacija je posljednjih godina nastojala da ojača politički uticaj srpsko-američke zajednice i da pitanja važna za Srbe u SAD učini vidljivijim u američkom političkom procesu. Njeni predstavnici sarađuju sa republikanskim političarima i učestvuju na događajima Republikanske stranke.

“Srbi za Trampa” nisu dio Republikanske stranke, već politička inicijativa koja okuplja pristalice Trampa iz srpsko-američke zajednice. Tokom prethodnih izbornih ciklusa organizovali su skupove i kampanje za mobilizaciju birača, posebno u državama u kojima su izbori bili neizvjesni.

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Donald Tramp Srbi Teksas

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