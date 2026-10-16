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Još jedan Trampov promašaj: Portparolka Bijele kuće Kejti Zaharija smijenjena nakon samo pet dana na funkciji

Još jedan Trampov promašaj: Portparolka Bijele kuće Kejti Zaharija smijenjena nakon samo pet dana na funkciji

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Kejti Zaharija smijenjena je sa funkcije portparolke Bijele kuće samo pet dana nakon što je preuzela dužnost, prenose američki mediji.

Kejti Zaharija smijenjena nakon pet dana na funkciji portparolke Bijele kuće Izvor: Youtube/ The White House

Zaharija je imala težak početak mandata: njen prvi brifing u utorak naišao je na brojne kritike. Suočila se i sa pitanjima o svojim pravničkim kvalifikacijama, nakon što je priznala da nije položila pravosudni ispit.

Njujork tajms objavio je da je Zaharija smijenjena, dok Foks njuz navodi da napušta tu funkciju.

Zaharija, koja je veći dio karijere provela kao konzervativna politička komentatorka i radeći na poslovima komunikacija, dobila je ponudu za mjesto portparolke Bijele kuće 9. oktobra.

Smjeni su prethodili burni dani. Zaharija je dobila ponudu za ovu funkciju nakon što je Karolin Livit krajem avgusta napustila administraciju. Na dužnost je stupila u ponedjeljak, a već njen prvi brifing, održan u utorak, naišao je na kritike jer je bio kratak i jer je odgovarala na mali broj novinarskih pitanja, piše Klix.

Ubrzo se našla i pod pritiskom zbog svoje biografije. Godinama se predstavljala kao advokatica, a zvaničnik administracije potvrdio je da nije položila pravosudni ispit u Kaliforniji. Dvije neprofitne organizacije zatražile su istragu kako bi se utvrdilo da li je lažno predstavljala svoje advokatsko iskustvo.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u petak ujutro novinarima da joj je savjetovao da razmisli o svojoj ulozi, uz ocjenu da joj ta funkcija nije potrebna. Nekoliko sati kasnije mediji su objavili da je smijenjena.

(Mondo)

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Tagovi

bijela kuća Donald Tramp Kejti Zaharija

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