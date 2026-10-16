Otkrivena najveća ilegalna fabrika cigareta u Sloveniji: Strani državljani možda žrtve trgovine ljudima

U Pomurju, na sjeveroistoku Slovenije, otkrivena je najveća ilegalna proizvodnja cigareta u toj zemlji, a vrijednost falsifikovane robe procjenjuje se na nekoliko miliona evra.

Izvor: Granična policija BiH

U ilegalnu proizvodnju bili su uključeni i strani državljani za koje se sumnja da su žrtve trgovine ljudima, prenose slovenački mediji.

Istraga traje već nekoliko dana, a policija sprovodi intenzivne operativne aktivnosti na različitim lokacijama. Istražioci sarađuju i sa nekoliko nevladinih organizacija.

Iz Generalne policijske uprave Slovenije saopšteno je da će detaljnije informacije o količini zaplijenjene robe i procijenjenoj finansijskoj šteti biti poznate nakon završetka terenskih aktivnosti.

„Detaljnije informacije o količinama zaplijenjene robe i procijenjenom iznosu finansijske štete biće poznate nakon završetka terenskih aktivnosti“, navedeno je u saopštenju.

(Mondo)