Otkrivena najveća ilegalna fabrika cigareta u Sloveniji: Strani državljani možda žrtve trgovine ljudima

U Pomurju, na sjeveroistoku Slovenije, otkrivena je najveća ilegalna proizvodnja cigareta u toj zemlji, a vrijednost falsifikovane robe procjenjuje se na nekoliko miliona evra.
U ilegalnu proizvodnju bili su uključeni i strani državljani za koje se sumnja da su žrtve trgovine ljudima, prenose slovenački mediji.
Istraga traje već nekoliko dana, a policija sprovodi intenzivne operativne aktivnosti na različitim lokacijama. Istražioci sarađuju i sa nekoliko nevladinih organizacija.
Iz Generalne policijske uprave Slovenije saopšteno je da će detaljnije informacije o količini zaplijenjene robe i procijenjenoj finansijskoj šteti biti poznate nakon završetka terenskih aktivnosti.
„Detaljnije informacije o količinama zaplijenjene robe i procijenjenom iznosu finansijske štete biće poznate nakon završetka terenskih aktivnosti“, navedeno je u saopštenju.
(Mondo)