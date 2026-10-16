"Čuvari časovnika" donijeli istorijsku odluku: Šta znači ukidanje prestupne sekunde?

Međunarodna konferencija za tegove i mjere u Versaju donijela je istorijsku odluku o trajnom ukidanju prestupne sekunde od 20. maja 2027. godine, uz zabranu novih podešavanja do tog datuma.

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Međunarodna zajednica naučnika, diplomata i stručnjaka za metrologiju donijela je na konferenciji u Versaju istorijsku odluku o trajnom ukidanju takozvane "prestupne sekunde" od 20. maja 2027. godine. Kako je izglasano da se do stupanja novih pravila na snagu ne primjenjuju nikakve dodatne korekcije, to u praksi znači da je era povremenog vještačkog podešavanja svjetskih satova završena odmah.

Odluka je usvojena glasanjem na 28. Generalnoj konferenciji za tegove i mjere, čime je stavljena tačka na višedecenijski problem modernog digitalnog doba.

"Poslije 30 godina rasprava, spremni smo", poručio je Noel Dimark, naučnik Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske (CNRS), neposredno uoči istorijskog izjašnjavanja.

Zašto je prestupna sekunda postala tehnološka noćna mora?

Koordinisano svjetsko vrijeme (UTC) predstavlja globalni temelj modernog društva. Na njega se oslanjaju računarski sistemi, pametni telefoni, sateliti, telekomunikacije, berze i navigacioni sistemi poput GPS-a. Ovaj standard računa se na osnovu prosjeka atomskih satova raspoređenih širom planete, a procesom upravlja Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM).

Međutim, planeta Zemlja ne rotira savršeno ujednačenom brzinom, zbog čega astronomski dan ne traje uvijek u mikrosekundu tačno 24 časa. Kako bi se razlika između kretanja planete i besprijekorno preciznih atomskih satova držala unutar okvira od jedne sekunde, 1972. godine uvedena je prestupna sekunda.

Od tog trenutka do danas unijeto je ukupno 27 korekcija - posljednji put 31. decembra 2016. godine. Ipak, praksa koja je zamišljena kao elegantno rješenje počela je da stvara ogromne probleme u modernom dobu, izazivajući padove servera, krahove data-centara i zastoje na berzama.

Strah od "negativne sekunde" ubrzao glasanje

Pritisak da se sistem promijeni naglo je porastao sredinom prošle decenije, kada je primijećeno da je Zemljina rotacija počela blago da se ubrzava. To je pred naučnike i IT sektor stavilo scenario koji nikada ranije nije primjenjen - mogućnost uvođenja "negativne prestupne sekunde", odnosno oduzimanja jedne sekunde sa satova.

Stručnjaci su upozoravali da bi prinudno vraćanje vremena unazad moglo da izazove nepredvidive padove globalne infrastrukture, jer većina softverskih sistema jednostavno nije projektovana za takav skok.

Nik Stamatakos, šef Odjeljenja za orijentaciju Zemlje pri Američkoj pomorskoj opservatoriji (instituciji koja upravlja sistemom GPS), istakao je da je upravo izbjegavanje negativne sekunde bilo jedan od prelomnih argumenata za konačno ukidanje dosadašnjeg modela.

Šta slijedi i da li nam prijeti "prestupni sat"?

Prema novousvojenom planu, dozvoljeno odstupanje između koordinisanog svjetskog vremena i prirodne rotacije Zemlje ostaviće se da se postepeno povećava. Umjesto čestih i rizičnih ubacivanja sekundi, naučnici predviđaju da bi se tek u dalekoj budućnosti mogla uvesti krupnija korekcija — takozvani "prestupni sat".

Ipak, prema trenutnim proračunima, takva mjera neće biti potrebna najmanje u narednih hiljadu godina.

Za svakodnevni život građana ova odluka neće donijeti vidljive promjene, a pametni telefoni i računari nastaviće da rade uobičajeno. Sa druge strane, globalni tehnološki sektor dobio je trajno rasterećenje od sistemskih grešaka, iako ovaj potez u simboličkom smislu označava formalno odvajanje zvaničnog mjerenja vremena od prirodnog, kosmičkog ritma po kojem je čovječanstvo vijekovima živjelo.

(Mondo.rs)