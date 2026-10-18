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Neredi u Albaniji ne jenjavaju: Demonstranti zapalili policijsku stanicu i zgrade ministarstava

Neredi u Albaniji ne jenjavaju: Demonstranti zapalili policijsku stanicu i zgrade ministarstava

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Demonstranti u Tirani zapalili su zgradu Ministarstva infrastrukture i energetike, policijsku stanicu i ulazna vrata Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zapaljena ministarstva i policijska stanica na protestima u Albaniji Izvor: Hameraldi Agolli/AP

Demonstranti u Tirani u Albaiji zapalili su zgradu Ministarstva infrastrukture i energetike, policijsku stanicu i ulazna vrata Ministarstva unutrašnjih poslova tokom masovnih protesta protiv vlade premijera Edija Rame, piše "Gazeta Ekspres". Samo dan ranije zapaljena su dvojica pripadnika policije.

Demonstranti su u žestokim sukobima sa policijom već danima unazad. U nedjelju su zapaljene zgrade Ministarstva infrastrukture i energetije kojim je rukovodila Belinda Baluku.

Izbio je požar i u policijskoj stanici broj tri, u Ulici Mine Peza. Sumnja se da je bilo nekoliko osoba u policijskoj stanici u trenutku požara.

Povrijeđeno je više policajaca. Požar je izbio u dijelu zgrade gdje se nalazi prijemnica. 

Zašto su izbili protesti u Albaniji?

Masovni protesti u Albaniji izbili su zbog nezadovoljstva građana i studenata radom državnih institucija. U fokusu zahtjjeva demostranata su postupanje policije i odgovornost vlasti.

Sve je počelo zbog kontroverznog projekta izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji je povezan sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa. Protestima su se ubrzo pridružili studenti, profesori i zaposleni u javnom sektoru.

Zahtjevaju hitnu ostavku premijera Albanije Edija Rame. Pored toga, traži se formiranje tehničke vlade i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Pogledajte fotografije sa protesta u Albaniji

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Albanija protesti

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