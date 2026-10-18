Neredi u Albaniji ne jenjavaju: Demonstranti zapalili policijsku stanicu i zgrade ministarstava

Demonstranti u Tirani zapalili su zgradu Ministarstva infrastrukture i energetike, policijsku stanicu i ulazna vrata Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: Hameraldi Agolli/AP

Demonstranti u Tirani u Albaiji zapalili su zgradu Ministarstva infrastrukture i energetike, policijsku stanicu i ulazna vrata Ministarstva unutrašnjih poslova tokom masovnih protesta protiv vlade premijera Edija Rame, piše "Gazeta Ekspres". Samo dan ranije zapaljena su dvojica pripadnika policije.

Demonstranti su u žestokim sukobima sa policijom već danima unazad. U nedjelju su zapaljene zgrade Ministarstva infrastrukture i energetije kojim je rukovodila Belinda Baluku.

The Supreme Court burns to the ground in Albania, Parliament and the Department of Education has been stormed, the Prime Minister is in hiding and the country is effectively in the hands of the rebels.Albania rejects blatant corruption and their country being sold. https://t.co/EH22FBySId — BladeoftheSun (@BladeoftheS)October 18, 2026

Izbio je požar i u policijskoj stanici broj tri, u Ulici Mine Peza. Sumnja se da je bilo nekoliko osoba u policijskoj stanici u trenutku požara.

Povrijeđeno je više policajaca. Požar je izbio u dijelu zgrade gdje se nalazi prijemnica.

Zašto su izbili protesti u Albaniji?

Masovni protesti u Albaniji izbili su zbog nezadovoljstva građana i studenata radom državnih institucija. U fokusu zahtjjeva demostranata su postupanje policije i odgovornost vlasti.

Sve je počelo zbog kontroverznog projekta izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji je povezan sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa. Protestima su se ubrzo pridružili studenti, profesori i zaposleni u javnom sektoru.

Zahtjevaju hitnu ostavku premijera Albanije Edija Rame. Pored toga, traži se formiranje tehničke vlade i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

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