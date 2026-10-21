Edi Rama: "Nasilje je orkestrirano, meta je cijela Evropa"

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas da je nasilno ponašanje tokom osmodnevnih protesta u toj zemlji "orkestrirano" od strane unutrašnjih i spoljnih elemenata, sa ciljem destabilizacije Albanije, ali i drugih evropskih zemalja.

Izvor: Facebook printscreen /AP Youtube printscreen

On je to rekao na sastanku sa čelnicima bankarskog sistema u Albaniji i ocijenio da eskalacija nasilja, uz upotrebu kamenja i vatre, predstavlja fenomen koji je povezan i sa dešavanjima u drugim evropskim zemljama, prenosi albanski Juronjuz.

On je studentima i drugima koji su tokom protesta vršili nasilje nad institucijama i bankama, poručio da će da plate svaku nanijetu štetu.

"Svi oni koji su digli ruku protiv države imaće senu države iza sebe dok ne nadoknade štetu koju su nanijeli. Progonićemo one u kapuljačama", rekao je Rama.

Najavio je da će vlada vrlo brzo izdati paket mjera, kao što su to učinile i druge zemlje, a čiji je cilj i uspostavljanje registra nasilnih osoba kojima će biti onemogućen pristup hotelima i aerodromima.

"Paket mera ćemo objaviti sat vremena ranije i deanonimizovaćemo ćemo profile koji podstiču nasilje, pratićemo one koji nose kapuljače. Račun će ići porodici za sve što maloljetnik uradi, Italija i Francuska su to uradile, a i mi ćemo to da uradimo. Nasilne osobe ćemo staviti u poseban registar. Zatvorićemo mnoge prilaze prevoznim sredstvima, aerodromima, hotelima", rekao je Rama.

Dodao je da je vlada Albanije već počela da radi sa zemljama EU kako bi se nasilnicima uskratio pristup putovanjima.

"Nasilje nema mjesta u Albaniji. Dijalog, razmena ideja, sučeljavanje argumenata, novi načini koji su nam poslužili na vanrednom protestu 2018. godine, a to su bili učenici i nastavnici. Ne kao ovi koji su, prije nego što su postali nastavnici, nosili stranačke zastave i lomili stolice u kancelariji premijera", rekao je Rama.

Ocijenio je da je cilj nasilnih protesta da se policija isprovocira i stvori situacija slična događajima od 21. januara, aludirajući na proteste 2011. godine kada su četiri osobe poginule, a dodao je i da je neutralisan napad dronom opremljenim eksplozivom, koji je bio usmjeren na Kancelariju premijera.

"Željeli su da izazovu još jedan 21. januar, isprovociraju policiju, daleko od toga, stvaranjem situacije simetrične onoj od 21. januara", rekao je Rama.

Naglasio je i da su institucije bile svesne rizika od eskalacije situacije.

"Veoma smo svesni situacije. Takođe smo neutralisali napad eksplozivnim dronom na kancelariju premijera. S obzirom na ovu svjesnost, postojala je vrlo jasna crvena linija za sve", izjavio je Rama.

Govoreći o demonstrantima koji su prekrili lica, Rama je rekao da, uprkos svojim postupcima, oni ostaju "djeca zemlje".

"Čak i oni koji nose kapuljače su djeca ove zemlje. Oni su slepi, imanipulisani, napušteni, možda neki čak i od vlastite porodice, ali oni su djeca ove zemlje", rekao je Rama.

Istovremeno, Rama je odbacio kritike o nesrazmjernoj upotrebi sile od strane državne policije, navodeći izvještaje o policijskoj intervenciji u Francuskoj i Italiji kao poređenje.

"Zastrašujuće je gledati kako na ekranima ljudi koji preuzimaju odgovornost predstavljanja javnog mnjenja optužuju Državnu policiju za nesrazmjerno nasilje. U Francuskoj je razmjera jedan prema 2,5, u Italiji je razmera 1 prema 2", rekao je on i pozvao građane koji tvrde da učestvuju u mirnim protestima da ne stoje blizu nasilnih grupa.

(Tačno/MONDO)