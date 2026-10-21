Počeli masovni protesti u Grčkoj: Centar Atine zatvoren, privedeno 20 osoba

U Grčkoj se održavaju masovni protesti učenika i nastavnika koji zahtjevaju promjene u javnom obrazovanju i rješenje stambene krize.

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

U Grčkoj se danas, 21. oktobra, održavaju masovni protesti učenika, studenata i nastavnika, koji zahtjevaju značajne promjene u javnom obrazovanju. Demonstracije su organizovane u Atini, Solunu, Patrasu, Larisi, Volosu i na Kritu, a među glavnim razlozima za nezadovoljstvo su rastući troškovi studiranja i stambena kriza.

U proteste su se uključili predstavnici obrazovnih sindikata, studentskih udruženja i drugih organizacija obrazovne zajednice, dok je Sindikat državnih službenika ADEDY proglasio obustavu rada za zaposlene u javnom sektoru kako bi mogli da učestvuju u demonstracijama.

Zbog okupljanja demonstranata, centar Atine je zatvoren, kao i mjetro stanica "Univerzitet". Autobusi i trolejbusi saobraćaju uobičajeno, ali su uvedene privremene izmjene pojedinih linija u centralnom dijelu prijestonice.

Današnje demonstracije nastavak su akcija koje su počele u utorak, kada su studenti postavili šatore na trgu Sintagma u Atini. Slični protesti održavaju se i u drugim grčkim gradovima, a učesnici upozoravaju na sve veće troškove obrazovanja i poteškoće sa kojima se mladi suočavaju prilikom pronalaženja smještaja.

U protestima učestvuju i nastavnici, ljekari u bolnicama i državni službenici, pri čemu se odluke o štrajkovima i obustavama rada razlikuju od sektora do sektora.

«Η ομορφιά είναι στον δρόμο»Πάνο στα γαλλικά μπροστά από τη Βουλή στο μεγάλο εκπαιδευτικό συλλαλητήριοLive ενημέρωση: https://t.co/6IiXSrSfXg https://t.co/f32Iv4zCqe — NEWS 24/7 (@News247gr)October 21, 2026

Prema dostupnim informacijama, policija je u Atini i Solunu privela ukupno 20 osoba.

Pažnju privlače i transparenti demonstranata, na kojima se mogu vidjeti poruke na francuskom jeziku, među kojima je i slogan "Studije ili preživljavanje?", kojim se ukazuje na finansijske probleme studenata i sve teže uslove za nastavak školovanja.

Mobilizacija je dobila širi karakter zahvaljujući učešću Grčke federacije nastavnika (DOE), Federacije zaposlenih u srednjem obrazovanju (OLME), studentskih koordinacionih tijela, studentskih udruženja i drugih predstavnika obrazovne zajednice.

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Demonstranti zahtjevaju promjene u sistemu javnog obrazovanja i rješavanje problema koji, kako navode, utiču ne samo na svakodnevni život u školama već i na mogućnost mladih da započnu i nastave visoko obrazovanje.

(Telegraf/MONDO)