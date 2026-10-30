Istorijska pljačka kriptovaluta: Ukradeno šest milijardi dolara

Hakeri su iz digitalnih novčanika na platformi za trgovinu kriptovalutama Bajnens ukrali više od šest milijardi dolara, što je najveća krađa te vrste do sada.
Hakeri su ukrali 6,3 milijardi dolara od najveće svjetske berze kriptovalutama "Bajnans", a za ovu rekordnu krađu analitičari okrivljuju Sjevernu Koreju.
Prema podacima analitičkih firmi "TRM labs" i "Čejn analizis", veći dio krađe otkriven je kasno sinoć u roku od dvadesetak minuta kasno sinoć.
Analitičari smatraju da bi ova krađa mogla poljuljati povjerenje javnosti u digitalna sredstva.
Cijene kriptovaluta pale su nakon objave o krađi, dok je "Bajnans" obustavio povlačenja sredstava i najavljuje pokrivanje gubitaka.
Skoro polovinu ukradenih sredstava vrlo brzo su zamrznuli izdavači kriptovalute stejblkoin, poput firmi "Teter", "Sirkl" i "Vorld liberti fajnenšel".
Stejblkoin je vrsta kriptovalute čija je vrijednost vezana za neku stabilnu imovinu iz realnog svijeta, i to najčešće za američki dolar, kako bi se izbjegle velike promjene vrijednosti.
Krađa je slična prethodnim većim napadima hakera za koje je okrivljena Sjeverna Koreja.