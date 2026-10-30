Istorijska pljačka kriptovaluta: Ukradeno šest milijardi dolara

Hakeri su iz digitalnih novčanika na platformi za trgovinu kriptovalutama Bajnens ukrali više od šest milijardi dolara, što je najveća krađa te vrste do sada.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Andre Francois Mckenzie

Hakeri su ukrali 6,3 milijardi dolara od najveće svjetske berze kriptovalutama "Bajnans", a za ovu rekordnu krađu analitičari okrivljuju Sjevernu Koreju.

Prema podacima analitičkih firmi "TRM labs" i "Čejn analizis", veći dio krađe otkriven je kasno sinoć u roku od dvadesetak minuta kasno sinoć.

Analitičari smatraju da bi ova krađa mogla poljuljati povjerenje javnosti u digitalna sredstva.

Cijene kriptovaluta pale su nakon objave o krađi, dok je "Bajnans" obustavio povlačenja sredstava i najavljuje pokrivanje gubitaka.

Skoro polovinu ukradenih sredstava vrlo brzo su zamrznuli izdavači kriptovalute stejblkoin, poput firmi "Teter", "Sirkl" i "Vorld liberti fajnenšel".

Stejblkoin je vrsta kriptovalute čija je vrijednost vezana za neku stabilnu imovinu iz realnog svijeta, i to najčešće za američki dolar, kako bi se izbjegle velike promjene vrijednosti.

Krađa je slična prethodnim većim napadima hakera za koje je okrivljena Sjeverna Koreja.