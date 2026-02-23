logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kriptotržište u snažnom padu: Bitkoin pao ispod 65 hiljada dolara

Kriptotržište u snažnom padu: Bitkoin pao ispod 65 hiljada dolara

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Cijena kriptovalute bitkoin pala je danas za čak pet odsto, spustivši se ispod 65.000 dolara, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio planove za uvođenje globalnih carina od 15 odsto.

Bitkoin pao ispod 65 hiljada dolara Izvor: Creativan/Shutterstock

Bitkoin se nalazi u oštroj silaznoj putanji još od oktobra prošle godine, kada je njegova vrijednost premašila 125.000 dolara, piše CNBC.

Vodeća svjetska kriptovaluta od početka godine izgubila je 26 odsto vrijednosti, a od vrhunca zabilježenog u oktobru prošle godine pala je za više od 47 odsto.

Osim planove za uvođenje globalnih carina, ulagači su zabrinuti zbog gomilanja američkih vojnih snaga oko Irana, što povećava mogućnost oružanog sukoba koji bi se mogao proširiti regijom i uticati na globalne trgovinske tokove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

bitkoin kriptovalute

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ