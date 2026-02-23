Kriptotržište u snažnom padu: Bitkoin pao ispod 65 hiljada dolara

Cijena kriptovalute bitkoin pala je danas za čak pet odsto, spustivši se ispod 65.000 dolara, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio planove za uvođenje globalnih carina od 15 odsto.

Izvor: Creativan/Shutterstock

Bitkoin se nalazi u oštroj silaznoj putanji još od oktobra prošle godine, kada je njegova vrijednost premašila 125.000 dolara, piše CNBC.

Vodeća svjetska kriptovaluta od početka godine izgubila je 26 odsto vrijednosti, a od vrhunca zabilježenog u oktobru prošle godine pala je za više od 47 odsto.

Osim planove za uvođenje globalnih carina, ulagači su zabrinuti zbog gomilanja američkih vojnih snaga oko Irana, što povećava mogućnost oružanog sukoba koji bi se mogao proširiti regijom i uticati na globalne trgovinske tokove.