Kako je matematički genije sa Balkana izvršio prevaru od 65.000.000 dolara

Izvor: Dutch Public Prosecution Service

Andean Međedović, kanadski haker bosanskog porijekla i matematički genije, sumnjiči se da je izveo sofisticiranu hakersku prevaru, te da je "u džep" stavio kriptovalute vrijedne 65 miliona dolara.

Za njim su raspisane potjernice nekoliko zemalja, hapšen je u Srbiji ali je Viši sud u Beogradu odbio da ga izruči Holandiji i nakon 105 dana provedenih u pritvoru, pušten je na slobodu. Tada mu se gubi svaki trag. Trenutno preko američkih lobista pokušava da dobije pomilovanje od Donalda Trampa kako bi izbjegao višegodišnju zatvorsku kaznu.

Međedović je rođen u Hamiltonu, kanadskoj provinciji Ontario. Završio je srednju školu sa 14 godina, a sa 18 je stekao zvanje magistra matematike. Njegovi roditelji su se u Kanadu nastanili nakon rata u Bosni i Hercegovini devedesetih godina. Smatrali su ga matematičkim genijem, a on je to znanje upotrijebio da pređe na "onu stranu zakona" i dokopa se pravog bogatstva čija se vrijednost procjenjuje na 65 miliona dolara!

Napad iz sobe hotela u Holandiji težak milione

Međedović je širom svijeta poznat kao haker koji je, zahvaljujući svom matematičkom znanju i računarskom umijeću, izvukao milione dolara sa dvije platforme za trgovanje kriptovalutama.

Osim što je izvlačio novac, Međedović je komunicirao sa svojim žrtvama, što je privuklo pažnju mnogih stručnjaka koji su komentarisali kako takvo ponašanje odudara od uobičajenog ponašanja hakera koji se bave ovakvim prevarama.

Krađa 65 miliona dolara dogodila se u periodu između 2021. i 2023. godine, nakon što je Međedović iskoristio greške u kodu dvije platforme - Indexed Finance и Kyberswap.

Prvo hakovanje sa kojim je povezan dogodilo se ubrzo nakon što je (znatno prije roka) diplomirao. Povezali su ga sa hakovanjem kompanije Indexed Finance iz koje je izvukao 16 miliona dolara u oktobru 2021. i to putem naizgled trivijalne prevare.

Sa ovom prevarom su ga povezali na osnovu imena koje je koristio, jer je istim korisničkim imenom uredio jednu stranicu na Vikipediji. Isto korisničko ime je koristio i tokom učešća na jednom takmičenju u programiranju. Iako su nadležni organi uspjeli da ga povežu sa pljačkama, to nisu bili dovoljno čvrsti dokazi za njegovo hapšenje.

Međutim, sud u Ontariju je decembra 2021. godine izdao nalog za njegovo hapšenje i tada se Međedoviću gubi svaki trag.

"Živim na ostrvu"

Početkom 2023. godine, Međedović je dao izjavu za DL News i rekao da je još uvijek u bjekstvu i da živi na ostrvu čije ime nije htio da otkrije.

Nekoliko mjeseci kasnije, u kripto-novčanike povezane sa hakovanjem Indexed Finance počela su da pristižu sredstva iz onih koje je koristio prilikom hakovanja KyperSwapa. Tada su uspjeli da ga povežu sa novom krađom.

Uhapšen u Srbiji

Narednog puta kada se njegovo ime pojavilo u javnosti, bilo je kada je u Beogradu 2024. godine priveden, po potjernici koju je za njim raspisala Holandija. Dokumenti iz postupka ekstradicije iz Višeg suda u Beogradu, koje su dobili Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i istraživački dokumentarni program CBC-ja, ​​pružaju odličan uvid u način života i mjesto boravka mladog čovjeka sa navodnih 65 miliona američkih dolara.

U izjavi koju je dao pred srpskim nadležnim organima rekao je da je putovao u Brazil, Ujedinjene Arapske Emirate, Španiju i druge dijelove Evrope.

"Poričem sve optužbe koje su navedene u zahtjevu za ekstradiciju i ne želim da idem u Holandiju", rekao je i dodao da bi volio da u Srbiji ima djecu i postigne "još neke stvari".

Holandija je tražila njegovo izručenje jer sumnjaju da je veliku prevaru izveo iz hotelske sobe u Hagu, u koju se Međedović smjestio zahvaljujući lažnom slovačkom pasošu.

Navodi se da je jutro nakon hakovanja iznenada napustio hotel uprkos tome što je platio boravak za narednih mjesec dana.

Međedović je rekao srpskom sudu da je prije hapšenja u Srbiji "četiri mjeseca bio u Dubaiju, gdje je koristio ime Lorenco". Takođe je rekao da je to ime koristio da rezerviše stan u Beogradu.

"Kada sam odsjedao u hotelima, koristio sam lažna imena i lažne pasoše, posebno u Holandiji sam koristio lažni slovački pasoš, a to sam radio da bih sačuvao svoju privatnost jer kada trgujete kriptovalutama, često postajete meta kriminalaca“, rekao je.

Nakon 105 dana u srpskom pritvoru, Međedović je pušten na slobodu 22. novembra 2024. godine.

U svojoj odluci kojom se odbija zahtjev Holandije za ekstradiciju, Viši sud u Beogradu je naveo da holandsko tužilaštvo nije dovoljno dokazalo da je Međedović počinilac zločina i da čak i ako jeste, ti zločini nose preblagu kaznu u zemlji da bi bili vrijedni ekstradicije.

Tako je Međedović još jednom nestao bez traga. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država je januara 2025. godine u dokumentima navelo da vjeruju da je otišao u Bosnu i Hercegovinu.

Imejlovi između Međedovića i njegovog oca pokazuju da on namjeravao da dođe do bosanskih ličnih dokumenata preko svojih roditelja, kako bi mogao da "dobije državljanstvo druge zemlje".

"Pregovaraćemo kada se odmorim"

Ubrzo nakon što su milioni u kriptovalutama izvučeni iz vijetnamske kompanije KyberSwap, što je akcija koju američke i holandske vlasti pripisuju Međedoviću, tada neidentifikovani napadač je poslao javno vidljivu poruku firmi:

"Pregovori će početi za nekoliko sati kada se potpuno odmorim. Hvala vam."

KyberSwap je ponudio nagradu od 10 odsto, što je uobičajena praksa u incidentima poput ovog, gdje se od počinioca traži da vrati dio kriptovalute, a zauzvrat može da ode bez posljedica.

On je to odmah odbacio i umjesto toga, zahtijevao potpunu kontrolu nad Kyber platformom i ponudio da vrati 50 odsto investitorima koji su izgubili sredstva.

"Znam da je ovo vjerovatno manje nego što ste željeli. Međutim, to je mnogo više od onoga što zaslužujete", napisao je.

Angažovao firmu da lobira kod Trampa da ga pomiluje

U dokumentima Ministarstva pravde SAD, navodi se da je Međedović angažovao lobističku firmu JM Burkman & Associates u vezi sa slučajem koji SAD vodi protiv njega. Putem te firme, Međović navodno namjerava da angažuje vladine zvaničnike "kako bi se postiglo predsjedničko pomilovanje".

(NovaS/MONDO)