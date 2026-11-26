Svjetska fudbalska federacija potvrdila da su joj ukradeni lični i poslovni podaci.

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Svjetska fudbalska federacija potvrdila je da je bila žrtva kibernetičkog napada i da su hakeri došli do, kako se navodi, ograničenog pristupa ličnim i poslovnim informacijama.

"Fifa blisko sarađuje sa relevatnim vlastima, uključujući policiju", navodi se u saopštenju ove asocijacije, prenosi agencija AP.

U saopštenju se ne navodi kada se napad dogodio niti koje su informacije hakovane.

Tokom protekle sedmice, grupa koja sebe naziva "Hakerski klub zgodni dečko" objavila je na tviteru fotografiju dokumenata za koja se navodi da pripadaju FIFA.

Tri dana kasnije, sve ukazuje na to da je grupa preuzela odgovornost za napad, budući da je uz objavu navedeno da je preuzeto više od 12 gigabajta interne dokumentacije.