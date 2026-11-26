Srpski reprezentativac Nikola Džepina odigrao je sjajan meč na koledžu gdje je ubacio 31 poen. Imao je i šut za pobjedu, ali ga je promašio.

Izvor: X/@jackwallacetv

Sjajni Nikola Džepina upisao je rekord karijere, ali nije uspio da donese pobjedu svom Vašingtonu u NCAA. Imao je čak 31 poen, 6 skokova i 2 asistencije, ali je na kraju promašio šut za pobjedu protiv VCU-a.

Glavni igrač Vašingtona pogoio je sedam trojki na ovom meču, imao je jednu blokadu, ali je osim njega sam Lehuan Vots imao dvocifren učinak sa 17 poena. Na kraju je imao samo nekoliko sekundi tim Vašingtona za posljednji napad, a Džepina je uradio sve što je u njegovoj moći.

Istrčao je na protivničku polovinu, uspio da primi loptu direktno iz auta, a onda da se otrese svog čuvara fintom. Kada je šutnuo trojku ipak nije pogodio i odmah se uhvatio za glavu. Pogledajte taj momenat:

WHAT A FINISH IN LĀHAINĀ!!! VCU’s Nyk Lewis hits the go-ahead shot with 2.2 to go, and UW’s Nikola Dzepina misses the game-winner by a HAIR.Rams win it, 80-78!@MauiInv @UW_MBB @VCU_Hoops https://t.co/nrS1jHqZhG — Jack Wallace (@jackwallacetv)November 26, 2026

Sa druge strane Srbija je takođe imala predstavnika u pobjedničkom timu, 22 minuta na terenu dobio je Lazar Đoković. On je dao 8 poena i imao 2 skoka. U timu VCU Blejk Harper je imao 17, Tori Olsten 19, a Ahmad Nauel i Brendon Dženings po 13 poena.