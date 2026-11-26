Da li je vrijeme za Radana Kovačevića i Uroša Stankovića u dresu Partizana?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je sada zvanično napustio i Joav Lumbruoso, a odlaskom izraelskog rukometaša otvorilo se mjesto na srednjem beku i tu Partizan možda ima rješenje u svojim redovima. Ipak odlazak Lumbrosa jeste veliki udarca jer je bio jedan od ključnih igralča ove sezone.

"Joav Lumbroso više nije rukometaš Partizana AdmiralBet. Jedan od najboljih strijelaca tima u tekućoj sezoni karijeru će nastaviti u drugom klubu", navedeno je od strane kluba.

Ko je rješenje?

U pitanjue je mladi Radan Kovačević. On je u Partizan stigao 2024. i od tada čeka šansu. Jedne godine je bio pri prvom timu, zatim je prošlu sezonu proveo u Kikindi na pozajmici, a sada je na pozajmici u Šamotu. Kako je polusezona u Arkus ligi gotova Partizan će sada odigrati mečeve u regionalnom takmičenju i otići na zimsku pauzu, a potom bi Kovačević mogao da konačno zaigra u crno-bijelom dresu,.

Kovačević igra sjajno ove godine i dao je do sada 73 gola ove sezone. Čak tri puta je bio dvocifren pošto je Crvenoj zvezdi dao 11 golova, a Radničkom iz Kragujevca i Železnićaru po 10. Metaloplastici je postigao 9 golova, a u duelu sa najboljim timovima lige je takođe blistao. Partizanu je dao 5, Dinamu iz Pančeva 5, a Vojvodini 7 golova.

Nije jedini na pozajmici

Desni bek Uroš Stanković je kapiten Lavova i za sada je postigao 62 gola ove sezone. Kao lider tima dao je odmah na startu sezone Šamotu 8 golova, a Jugoviću je ubacio 10. Protiv Partizana je dao 6 pogodaka, Vojvodini je dao 5 i to mu je najslabiji učinak ove sezone.