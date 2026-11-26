Napadači su preuzeli imena, imejl adrese i podatke o aktivnostima naloga, ali 1Password tvrdi da nisu pristupili trezorima sa lozinkama.

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Hakeri su upali u interne sisteme popularnog menadžera lozinki 1Password i preuzeli dio korisničkih podataka, ali iz kompanije tvrde da napadači nisu došli do samih trezora sa lozinkama.

Kako je kompanija sa sjedištem u Torontu objavila na svom blogu u srijedu, upad je otkriven 19. novembra. Napadač je tada preuzeo kontrolu nad korporativnim nalogom jednog zaposlenog na platformi GitHub, koju kompanija koristi za čuvanje i dijeljenje izvornog koda.

Iskoristivši taj pristup, haker je ubacio zlonamjerni kod na interne servere 1Passworda i tako uspio da preuzme imena korisnika, imejl adrese kojima se prijavljuju na nalog, kao i podatke o tome kada je nalog kreiran i kada se korisnik posljednji put ulogovao.

Iz kompanije poručuju da trezori u kojima se čuvaju lozinke "ni u jednom trenutku" nisu bili dostupni napadaču. Dodaju i da ni sam 1Password nema uvid u lozinke korisnika niti u njihove tajne ključeve (Secret Keys) kojima se podaci šifruju, dok aplikacije i ekstenzije za pregledače nisu ugrožene ovim incidentom.

Bez odgovora o broju pogođenih korisnika

Još uvijek nije poznato na koji način je napadač uopšte došao do naloga zaposlenog na GitHubu, a portparol kompanije nije odmah odgovorio na pitanja novinara o detaljima upada, prenosi TechCrunch.

1Password takođe nije saopštio koliko je korisnika pogođeno ovim curenjem podataka, niti da li su ti korisnici obaviješteni i da li su hakeri uputili bilo kakve zahtjeve kompaniji.

Usluge ovog servisa koriste milioni ljudi i više od 200.000 kompanija širom svijeta za čuvanje lozinki, pristupnih podataka i brojeva platnih kartica, a stručnjaci za sajber bezbjednost godinama preporučuju ovakve alate za sigurnije upravljanje nalozima na internetu.