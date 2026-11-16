Prevara koja kruži internetom: Ne otvarajte sumnjive pozivnice za "Google" sastanke

Sajber kriminalci koristili su "Google Calendar" pozivnice za sastanke kako bi preuzimali Google naloge zaposlenih u kompanijama, uspješno zaobilazeći čak i dvofaktorsku autentifikaciju. Zlonamjerne poruke stizale su sa poznatih adresa i legitimnih servisa.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Brett Jordan

Ovu sajber kampanju, koja je počela sredinom avgusta ove godine, otkrili su istraživači kompanije "Material Security", ističući da je zlonamjerne linkove bilo izuzetno teško razlikovati od bezopasnih obavještenja.

"Napadači su slali pozivnice za sastanke koje su izgledale kao uobičajena poslovna obavještenja, uključujući poruke o propuštenim pozivima, neplaćenim fakturama, zahtjevima za dostavljanje ponuda, pa čak i sudskim pozivima", navodi se u analizi.

Kako pojašnjavaju istraživači, mnoge poruke stizale su sa prethodno kompromitovanih naloga, često iz organizacija sa kojima su primaoci već komunicirali, što je znatno povećavalo vjerovatnoću da će korisnici otvoriti pozivnicu i kliknuti na link.

Ovi linkovi nisu odmah vodili na sumnjive sajtove, jer su automatski sistemi za provjeru prepoznavali poznate i pouzdane domene.

"Umjesto toga, napadači su koristili legitimne 'Google' adrese koje su korisnike preusmjeravale na stranice pod njihovom kontrolom. Kada bi korisnik otvorio link, prikazivala mu se stranica za prijavljivanje na 'Google' nalog. Međutim, napadači su između korisnika i pravog servisa postavili posrednički server koji je u realnom vremenu prosljeđivao podatke za prijavljivanje", ističe se u izvještaju.

Na ovaj način kriminalci su presretali aktivnu korisničku sesiju. Iz kompanije pojašnjavaju da čak ni dvofaktorska autentifikacija nije bila tehnički probijena, jer bi korisnik sam prolazio kroz legitimnu provjeru identiteta, dok su napadači istovremeno preuzimali pristup nalogu, poslovnoj pošti i dokumentima na "Google Drive-u".

"Napadači su zatim mogli da koriste nalog žrtve za slanje novih lažnih pozivnica njenim kontaktima, čime se prevara dalje širila", dodaju iz kompanije.

Istraživači su u okviru operacije nazvane "CloudFire" tokom mjesec dana blokirali više od 68.000 zlonamjernih poruka, analizirali preko 2.100 opasnih linkova i ugasili 897 domena. Identifikovano je i više od 8.500 kompromitovanih adresa sa kojih su poruke slate.

Prema posljednjim podacima, aktivnost ove grupe je oslabila i kampanja je u dosadašnjem obliku vjerovatno završena. Ipak, napadači su počeli da koriste i pozivnice za dijeljenje dokumenata, pa stručnjaci upozoravaju da se ista infrastruktura i tehnike vrlo lako mogu ponovo iskoristiti.