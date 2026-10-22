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Milioni hakerskih napada zbog propusta u PHP-u: Vlade širom svijeta gase sajtove

Milioni hakerskih napada zbog propusta u PHP-u: Vlade širom svijeta gase sajtove

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Objavljene su hitne zakrpe, a institucije su pozvane da odmah reaguju ili privremeno isključe svoje sajtove.

Milioni hakerskih napada zbog propusta u PHP-u Izvor: Shutterstock

Milioni pokušajahakerskih napada zabilježeni su širom svijeta nakon otkrivanja ozbiljnih bezbjednosnih propusta u PHP-u, programskom jeziku koji pokreće ogroman broj sajtova. Zbog opasnosti od upada u sisteme, pojedine državne institucije i kompanije privremeno su isključile svoje veb stranice dok ne instaliraju zaštitne zakrpe.

Koliko je situacija ozbiljna pokazuju podaci koje je izneo Metju Prins, predsjednik kompanije Cloudflare: "U deset sati prije nego što je javno objavljeno, širom mreže smo vidjeli hiljade pokušaja eksploatacije. To je skočilo na desetine hiljada u 45 minuta nakon objave, stotine hiljada u roku od dva sata, a sada su to milioni".

Kompanija Amazon Web Services takođe je upozorila da se ranjivost već masovno iskorišćava. Prema njenim podacima, napadači su pokušavali da iskoriste propuste čak i nekoliko dana prije nego što su javno otkriveni.

Privremeni prekidi rada zabeleženi su na brojnim državnim sajtovima širom Evrope, mada su neki u međuvremenu ponovo dostupni.

Zašto su ovi propusti toliko opasni?

Otkrivene su dvije kritične ranjivosti u PHP-u, koji se koristi za rad velikog broja internet stranica i aplikacija. Njihovim iskorišćavanjem napadači bi mogli da dobiju neovlašćen pristup serverima i ugroze podatke koji se na njima čuvaju.

Stručnjak za sajber bezbjednost Alp Toker iz kompanije NetBlocks upozorio je da su dosadašnji poremećaji bili ograničeni, ali da bi napadi mogli da postanu znatno rasprostranjeniji.

Dodatnu opasnost predstavlja vještačka inteligencija, koja bi, prema njegovim riječima, mogla da olakša kopiranje i automatizaciju napada.

Developeri PHP-a već su objavili hitne bezbjednosne zakrpe za obje ranjivosti i pozvali korisnike da ih odmah instaliraju. Organizacijama koje to ne mogu da urade savjetovano je da razmotre privremeno isključivanje svojih sajtova.

Na opasnost su upozorile i američka Nacionalna bezbjednosna agencija i Australijski centar za sajber bezbjednost, pozivajući organizacije da bez odlaganja ažuriraju ugrožene sisteme.

Mondo/Smartlife

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Tagovi

sajtovi hakeri hakerski napad sajber bezbjednost

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