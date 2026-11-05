Google otkrio veliku prevaru: Proizvođač namjerno zarazio 1,3 miliona Android TV bokseva

Više od 1,3 miliona Android TV bokseva bilo je dio kriminalne mreže, a zlonamjerni softver aktivirao se čim bi vlasnici prvi put uključili uređaj.

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Više od 1,3 miliona Android TV bokseva godinama je krišom radilo za sajber kriminalce, a njihovi vlasnici nisu ni znali šta se dešava. Još je neobičnije to što, prema Google-u, zlonamjerni softver nisu ubacili hakeri, već njihov proizvođač.

Riječ je o kineskoj kompaniji Videostrong Technology, jednom od Google-ovih partnera.

Kako tvrdi Google, proizvođač je namjerno ugradio skriveni pristup u svoje proizvode i povezao ih u botnet, mrežu zaraženih uređaja kojom kriminalci mogu da upravljaju na daljinu.

Zlonamjerni softver pronađen je u različitim modelima i brendovima tokom više godina. Najviše su bili pogođeni Android set-top uređaji, ali su među zaraženim proizvodima bili i karaoke sistemi, digitalni reklamni ekrani i uređaji za pružanje zdravstvenih usluga na daljinu.

Prema Google-u, Videostrong je zarađivao tako što je kriminalnim grupama prodavao pristup zaraženim uređajima. One su ih zatim koristile za lažne klikove na reklame, krađu podataka i preusmjeravanje internet saobraćaja preko mreža njihovih vlasnika.

Posebno zabrinjava što je zlonamjerni softver bio ugrađen u same TV bokseve, a aktivirao se nakon njihovog prvog uključivanja. Korisnici nisu morali ništa da preuzmu niti da otvore sumnjiv link.

Google navodi da je uklonio skriveni pristup i prekinuo saradnju sa kompanijom Videostrong. Kineskom proizvođaču zabranjeno je da pravi ili prodaje sertifikovane Android uređaje, kao i da isporučuje softver za njih.

Blokirani su i serveri preko kojih su kriminalne grupe upravljale zlonamjernim softverom. Google procjenjuje da bi ovaj potez mogao da prekine pristup za najmanje još 10 miliona zaraženih uređaja, koji su kompromitovani i na druge načine.

Kompanija je nakon ovog slučaja pooštrila i provjere proizvođača koji žele da koriste sertifikovanu verziju Android-a, piše The Verge.

(Mondo)