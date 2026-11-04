logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj sajt može da vas spasi od virusa: Koristi desetine antivirusa odjednom i potpuno je besplatan

Ovaj sajt može da vas spasi od virusa: Koristi desetine antivirusa odjednom i potpuno je besplatan

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Pomoću servisa VirusTotal možete besplatno da provjerite sumnjive fajlove i internet adrese.

kako provjeriti da li fajl ima virus virustotal Izvor: Shutterstock

Preuzeli ste neki fajl sa interneta, ali niste sigurni da li je bezbjedan? Prije nego što ga otvorite ili pokrenete, možete brzo da provjerite da li je u pitanju virus. U tome će vam pomoći potpuno besplatan servis VirusTotal, koji redovno koriste i stručnjaci za sajber bezbjednost.

Najveća prednost ovog servisa je što provjerava fajlove pomoću više desetina antivirusnih sistema istovremeno. Tako umjesto jedne procjene dobijate rezultate različitih bezbjednosnih alata, što vam može pomoći da lakše prepoznate potencijalnu prijetnju.

Korišćenje je jednostavno. Otvorite sajt VirusTotal, izaberite karticu File i otpremite fajl koji želite da provjerite. Nakon analize videćete koliko je antivirusnih sistema označilo fajl kao sumnjiv ili opasan.

Izvor: Nwz / Shutterstock.com

Naravno, VirusTotal nije zamjena za aktivan antivirusni program na vašem uređaju, već služi kao dodatni sloj zaštite.

Možete da provjerite i sumnjive internet adrese

VirusTotal nije ograničen samo na fajlove. Ako vam neko pošalje nepoznat link ili naiđete na sumnjivu internet stranicu, možete da provjerite njenu adresu bez otvaranja samog sajta.

Dovoljno je da na VirusTotal-u izaberete karticu URL, nalepite adresu i pokrenete provjeru. Servis će prikazati da li su je bezbjednosni sistemi prepoznali kao potencijalno opasnu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

virusi antivirus savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS