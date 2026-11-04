Ovaj sajt može da vas spasi od virusa: Koristi desetine antivirusa odjednom i potpuno je besplatan

Pomoću servisa VirusTotal možete besplatno da provjerite sumnjive fajlove i internet adrese.

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Preuzeli ste neki fajl sa interneta, ali niste sigurni da li je bezbjedan? Prije nego što ga otvorite ili pokrenete, možete brzo da provjerite da li je u pitanju virus. U tome će vam pomoći potpuno besplatan servis VirusTotal, koji redovno koriste i stručnjaci za sajber bezbjednost.

Najveća prednost ovog servisa je što provjerava fajlove pomoću više desetina antivirusnih sistema istovremeno. Tako umjesto jedne procjene dobijate rezultate različitih bezbjednosnih alata, što vam može pomoći da lakše prepoznate potencijalnu prijetnju.

Korišćenje je jednostavno. Otvorite sajt VirusTotal, izaberite karticu File i otpremite fajl koji želite da provjerite. Nakon analize videćete koliko je antivirusnih sistema označilo fajl kao sumnjiv ili opasan.

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Naravno, VirusTotal nije zamjena za aktivan antivirusni program na vašem uređaju, već služi kao dodatni sloj zaštite.

Možete da provjerite i sumnjive internet adrese

VirusTotal nije ograničen samo na fajlove. Ako vam neko pošalje nepoznat link ili naiđete na sumnjivu internet stranicu, možete da provjerite njenu adresu bez otvaranja samog sajta.

Dovoljno je da na VirusTotal-u izaberete karticu URL, nalepite adresu i pokrenete provjeru. Servis će prikazati da li su je bezbjednosni sistemi prepoznali kao potencijalno opasnu.