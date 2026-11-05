Razriješena misterija oko novih Huawei telefona: Otkriveno pravo ime i prvi modeli koji stižu

Huawei navodno priprema novi brend Osta, čiji će prvi telefoni O1 i O1 Pro pripadati premijum klasi, uz različite ekrane i dizajn.

Izvor: Huawei

Kada su se prošlog mjeseca pojavile prve informacije da Huawei priprema novi podbrend telefona, u opticaj je ušao naziv "Starlight". Ipak, to je bio samo grub prevod kineskog izraza Xingmang, a ne konačno ime brenda.

Sada je ta zabuna razriješena. Dva pouzdana izvora navode da je zvanični naziv na engleskom zapravo Osta, a to ime neće ostati samo na internim papirima, već će navodno biti odštampano na maloprodajnim kutijama.

Zajedno sa pravim imenom razjašnjen je i rang u kom će ovi uređaji nastupiti.

Ranije se takođe verovalo da Huawei pod novim imenom priprema jeftinije modele srednje klase sa Kirin 8 čipovima. Međutim, prva dva uređaja - Osta O1 i Osta O1 Pro - pozicionirana su u sam vrh ponude, tvrde insajderi. Njihove specifikacije i cijene biće rame uz rame sa najskupljim telefonima matične kompanije, što ima veze i sa trenutno visokim cenama memorije na tržištu.

Zanimljivo, dva modela imaće potpuno različitu filozofiju dizajna.

Osta O1 stiže kao tradicionalniji telefon sa ekranom koji je zakrivljen na sve četiri strane i velikim kružnim modulom za kamere na leđima.

S druge strane, Osta O1 Pro je telefon o kom se najviše pričalo zbog specifičnih dimenzija. Umjesto zakrivljenih ivica, on će imati potpuno ravan 6,39-inčni ekran (1.5K LTPS) sa tankim okvirima i neobično širokim odnosom stranica od 16:9.5, zbog čega će svojom formom podsjećati na Pura X View.

Na pozadini će se naći horizontalno ostrvo sa kamerama, a kupci će birati verzije u rasponu od 12/256 GB pa sve do 16 GB RAM i 1 TB prostora za skladištenje. Isti izvori dodaju da lansiranje ovog modela ne znači povlačenje ovakvih širokih ekrana iz glavne Huawei ponude, jer taj format ostaje i pod originalnim brendom.