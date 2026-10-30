Ovaj Samsung telefon možete da kupite samo u Kini: Luksuz u svakom detalju, a takva mu je i cijena

Novi Samsung W27 namijenjen je kineskom tržištu, a uz upečatljiv dizajn i kolekcionarsko pakovanje donosi poznate specifikacije po znatno višoj cijeni.
Samsung je u Kini predstavio telefon koji se ne izdvaja samo po specifikacijama, već i po veoma luksuznom izgledu. Novi Samsung W27 ima zlatne detalje, posebno pakovanje i cenu koja će mnoge natjerati da dobro razmisle prije kupovine.
Riječ je o luksuznoj verziji savitljivog Galaxy Z Fold8 Ultra telefona, koju je Samsung pripremio isključivo za kinesko tržište. W27 pripada posebnoj seriji uređaja koja se od standardnih modela razlikuje pre svega po dizajnu i završnoj obradi.Izvor: Samsung
Telefon dolazi u kombinaciji crvene i plave boje, koje imaju posebno značenje u kineskoj kulturi.
Zlatni detalji nalaze se na okviru, šarci, modulu zadnjih kamera i prstenovima oko objektiva. Na poleđini je i prepoznatljivi zlatni logo "Srce svijeta", dok su prednja i zadnja strana zaštićene Corning Gorilla Glass Ceramic 3 staklom.
Samsung se potrudio i oko pakovanja. W27 stiže u posebnoj kolekcionarskoj kutiji, u kojoj se, pored uobičajene opreme, nalaze punjač od 45 W i zaštitna maska od kevlara.Izvor: Samsung
Ispod luksuznog kućišta, međutim, nalazi se gotovo isti hardver kao kod Galaxy Z Fold8 Ultra modela. Samsung W27 donosi:
- Spoljašnji ekran: 6,5 inča
- Unutrašnji savitljivi ekran: 8 inča
- Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Glavna kamera: 200 MP, uz još dve zadnje kamere
- Baterija: 5.000 mAh
- Softver: Android 17 sa One UI 9 interfejsom
- Dodatna mogućnost: Satelitsko povezivanje
Kada je riječ o cijeni, Samsung W27 sa 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za skladištenje košta 18.999 juana, odnosno oko 2.550 evra. Verzija sa 16 GB RAM-a i 1 TB memorije prodaje se za 21.999 juana, što je približno 2.950 evra.