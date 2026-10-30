Ovaj Samsung telefon možete da kupite samo u Kini: Luksuz u svakom detalju, a takva mu je i cijena

Novi Samsung W27 namijenjen je kineskom tržištu, a uz upečatljiv dizajn i kolekcionarsko pakovanje donosi poznate specifikacije po znatno višoj cijeni.

Izvor: Samsung

Samsung je u Kini predstavio telefon koji se ne izdvaja samo po specifikacijama, već i po veoma luksuznom izgledu. Novi Samsung W27 ima zlatne detalje, posebno pakovanje i cenu koja će mnoge natjerati da dobro razmisle prije kupovine.

Riječ je o luksuznoj verziji savitljivog Galaxy Z Fold8 Ultra telefona, koju je Samsung pripremio isključivo za kinesko tržište. W27 pripada posebnoj seriji uređaja koja se od standardnih modela razlikuje pre svega po dizajnu i završnoj obradi.

Izvor: Samsung

Telefon dolazi u kombinaciji crvene i plave boje, koje imaju posebno značenje u kineskoj kulturi.

Zlatni detalji nalaze se na okviru, šarci, modulu zadnjih kamera i prstenovima oko objektiva. Na poleđini je i prepoznatljivi zlatni logo "Srce svijeta", dok su prednja i zadnja strana zaštićene Corning Gorilla Glass Ceramic 3 staklom.

Samsung se potrudio i oko pakovanja. W27 stiže u posebnoj kolekcionarskoj kutiji, u kojoj se, pored uobičajene opreme, nalaze punjač od 45 W i zaštitna maska od kevlara.

Izvor: Samsung

Ispod luksuznog kućišta, međutim, nalazi se gotovo isti hardver kao kod Galaxy Z Fold8 Ultra modela. Samsung W27 donosi:

Spoljašnji ekran: 6,5 inča

Unutrašnji savitljivi ekran: 8 inča

Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Glavna kamera: 200 MP , uz još dve zadnje kamere

, uz još dve zadnje kamere Baterija: 5.000 mAh

Softver: Android 17 sa One UI 9 interfejsom

Dodatna mogućnost: Satelitsko povezivanje

Kada je riječ o cijeni, Samsung W27 sa 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za skladištenje košta 18.999 juana, odnosno oko 2.550 evra. Verzija sa 16 GB RAM-a i 1 TB memorije prodaje se za 21.999 juana, što je približno 2.950 evra.