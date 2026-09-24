Predstavljeni Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max: Napadaju Apple sa 2 ekrana, 8.500 mAh i ekstremnom snagom

Xiaomi 18 Pro i Pro Max stižu sa novim Snapdragon 8 Elite Gen 6 čipovima, dvostrukim ekranima, kamerama od 200 MP i masivnim baterijama.

Izvor: Xiaomi

Samo nekoliko sati nakon što je Qualcomm predstavio novu generaciju procesora,Xiaomi je već lansirao prve telefone koji ih koriste. Xiaomi 18 Pro je prvi model sa Snapdragon 8 Elite Gen 6 čipom, dok je 18 Pro Max prvi dobio snažniji Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.



Novi telefoni predstavljeni su u Kini i predstavljaju direktan odgovor iPhone 18 Pro seriji, a pored 2 nm procesora donose i veće baterije, unaprijeđene kamere, ekran za zaštitu privatnosti i korisniji pomoćni ekran na poleđini.

Izvor: Xiaomi

Jedna od zanimljivijih novina je upravo hardverska zaštita privatnosti glavnog ekrana. Kada je aktivirana, sadržaj postaje teško vidljiv ljudima koji ekran posmatraju sa strane - kao što je to slučaj na Samsung Galaxy S26 Ultra telefonu.

Xiaomi-jevo rješenje može da se aktivira i u zavisnosti od lokacije, kao i da sakrije obavještenja, plutajuće prozore i aplikacije prikazane u podijeljenom prikazu. Funkciji se brzo pristupa i preko posebnog AI dugmeta sa lijeve strane telefona.

Pomoćni ekran na poleđini, poznat sa prethodne generacije, takođe je dobio nove mogućnosti. Uz Xiao AI asistenta, korisnici mogu da prave jednostavne mini-aplikacije, poput tajmera za kuvanje ili podsjetnika za unos vode.

Izvor: Xiaomi

Na njemu je moguće prikazivati vidžete i praviti AI pozadine, ali vjerovatno najkorisnija funkcija ostaje korišćenje ekrana kao tražila. Drugim riječima, moguće je praviti selfije znatno kvalitetnijim glavnim kamerama.

Oba telefona imaju isti sistem trostrukih kamera. Glavna koristi Light Hunter 960 senzor od 200 MP, dok periskopska kamera takođe nudi 200 MP rezoluciju, ali i 3,2x optički zum. Treća je ultraširokougaona kamera rezolucije 50 MP.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi 18 Pro ima 6,4-inčni LTPO AMOLED ekran, dok Pro Max koristi panel dijagonale 6,9 inča. Oba nude 2K rezoluciju, promjenljivu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz i maksimalno osvjetljavanje do 4.000 nita.

Veliki napredak napravljen je i na polju baterija. Xiaomi 18 Pro raspolaže kapacitetom od 7.000 mAh, dok 18 Pro Max ide čak do 8.500 mAh.

Oba modela podržavaju žično punjenje od 100 W, bežično od 50 W i obrnuto bežično punjenje od 27 W.

Tu je i novi HyperOS 4 interfejs, kao i IP69 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max dostupni su u crnoj, bijeloj, roze i plavoj boji, dok postoji i posebno crveno izdanje sa providnim elementima na poleđini.

Cijena Xiaomi 18 Pro modela u Kini kreće od 5.999 juana, odnosno oko 785 evra, dok 18 Pro Max počinje od 6.999 juana, odnosno oko 915 evra. Oba osnovna modela dolaze sa 12 GB RAM i 256 GB interne memorije.

Xiaomi je potvrdio da se globalna premijera očekuje do kraja godine.

(Smartlife/Mondo)