Redmi Note 17 stiže sa ogromnim baterijama: Predstavljen i prvi Pro Max model

Ekipa SmartLife portala nalazi se u Budimpešti, gdje je Xiaomi zvanično predstavio novu REDMI Note 17 seriju telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Ovog puta najveća unapređenja stižu tamo gdje će ih korisnici najviše osjetiti. Nova generacija donosi ogromne baterije, bolju izdržljivost, svjetlije ekrane i prvi Pro Max model u istoriji popularne serije.

Na REDMI Note Max Experience premijeri predstavljena su četiri uređaja: REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G i REDMI Note 17.

Izvor: Ilija Baošić

Glavna zvijezda je nesumnjivo REDMI Note 17 Pro Max 5G, prvi Pro Max uređaj ove porodice. Xiaomi ga je opremio baterijom kapaciteta od čak 9.210 mAh, najvećom koju je kompanija do sada ponudila u pametnom telefonu u Evropi.

Xiaomi tvrdi da kapacitet omogućava do tri dana autonomije, dok samo 20 minuta na punjaču može da bude dovoljno za cjelodnevnu upotrebu.

Izvor: Ilija Baošić

REDMI Note 17 Pro Max 5G podržava 100 W HyperCharge brzo punjenje, ali i obrnuto punjenje od 27 W. Drugim riječima, zahvaljujući ogromnoj bateriji, novi model može da posluži i kao veoma kompetentna prenosiva baterija za druge uređaje.

Ni REDMI Note 17 Pro 5G nije ostao kratkih rukava. Njegova baterija donosi kapacitet od 8.340 mAh i podržava 67 W HyperCharge punjenje. REDMI Note 17 5G i REDMI Note 17 na raspolaganju imaju baterije od 7.700 mAh i podržavaju punjenje snagom do 45 W.

Izvor: Ilija Baošić

Posebno je zanimljivo šta Xiaomi obećava kada je dugovječnost ovih baterija u pitanju. Prema internim testovima kompanije, svi modeli bi nakon 1.000 kompletnih ciklusa punjenja trebalo da zadrže najmanje 80% originalnog kapaciteta.

Xiaomi navodi da ta brojka odgovara periodu od približno šest godina uobičajene upotrebe. Naravno, stvarni rezultati zavisiće od načina korišćenja, temperature, punjenja i drugih uslova.

Telefoni koji treba da traju godinama

Izvor: Ilija Baošić

Velike baterije nisu jedina stvar na kojoj je Xiaomi radio. Čitava serija razvijena je oko nove "Built for Years" filozofije, odnosno ideje da uređaj ostane pouzdan godinama nakon kupovine.

U centru ove priče nalazi se REDMI Titan Quality, standard kvaliteta koji je Xiaomi razvio zajedno sa TÜV SÜD-om, a REDMI Note 17 Pro Max 5G i REDMI Note 17 Pro 5G su prvi telefoni koji su dobili TÜV SÜD sertifikat sa pet zvjezdica.

Sertifikacija pokriva tri veoma bitne oblasti - otpornost na padove, otpornost na vodu i performanse baterije.

Pro modeli koriste i REDMI Titan Structure konstrukciju, odnosno dodatno ojačanu unutrašnju arhitekturu. REDMI Note 17 Pro Max 5G i REDMI Note 17 Pro 5G nose IP66 i IP68 oznake otpornosti na prašinu i vodu.

Koliko je Xiaomi ozbiljno shvatio izdržljivost najbolje pokazuje testiranje padova. Pro modeli su testirani da izdrže pad sa visine do čak tri metra na granitnu površinu, a njihovu otpornost potvrđuje SGS sertifikat.

Veliki ekrani sa 3.500 nita

Izvor: Ilija Baošić

REDMI Note 17 Pro Max 5G i REDMI Note 17 Pro 5G na prednjoj strani donose velike ekrane dijagonale 6,83 inča. Paneli imaju 1,5K rezoluciju i maksimalno osvjetljenje do impresivnih 3.500 nita.

Ovako visoka deklarisana vrijednost osvjetljenja trebalo bi prvenstveno da donese bolju čitljivost na otvorenom. Istovremeno, Xiaomi obećava živopisan prikaz i nivo iskustva kakav se tradicionalno očekuje od znatno skupljih telefona.

Najmoćniji REDMI Note 17 Pro Max 5G pokreće Snapdragon 6 Gen 5 mobilna platforma. Telefon podržava do 24 GB RAM memorije kada se koristi virtuelna radna memorija.

Vještačka inteligencija takođe igra važnu ulogu. U ponudi su Xiaomi HyperAI, Google Gemini i Circle to Search, mada dostupnost pojedinih AI funkcija može da zavisi od tržišta i konkretnog uređaja.

Xiaomi je za novu generaciju pripremio i drugačiji dizajnerski pravac. REDMI Note 17 telefoni donose redizajniran modul kamera, ravne ekrane, blago zaobljene uglove i nove završne obrade.

Izvor: Ilija Baošić

Posebno se izdvaja REDMI Note 17 Pro Max 5G u Cloud Blush varijanti. Njegova fotohromatska poleđina reaguje na UV svjetlost i prelazi iz oblačno bele u toplu ružičasto-narandžastu nijansu.

Kako dugovječnost telefona ne bi ostala ograničena samo na hardver, Xiaomi za celu REDMI Note 17 seriju obećava do šest godina bezbednosnih ažuriranja.

Cijena i dostupnost

Ono što je posebno dobra vest jeste da domaći kupci neće dugo čekati na nove modele. Prodaja REDMI Note 17 serije počinje već 17. septembra.

Izvor: Ilija Baošić

REDMI Note 17 Pro Max 5G biće dostupan u crnoj, zelenoj i bijelo-narandžastoj boji. U ponudi će biti dvije memorijske konfiguracije, a početna cijena iznosi oko 560 evra

REDMI Note 17 Pro 5G takođe stiže u dve memorijske konfiguracije. Kupci će moći da biraju između crne, plave i ljubičaste boje, dok početna cena iznosi oko 425 evra.

Najpovoljniji REDMI Note 17 biće dostupan u crnoj, plavoj i ljubičastoj boji. Xiaomi će ovaj model ponuditi u jednoj memorijskoj konfiguraciji, po početnoj cijeni od oko 200 evra.