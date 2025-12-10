Neki prodavci već oglasili Redmi Note 15 seriju: Globalno lansiranje na pomolu, stiže 5 novih modela

Prodavci širom Evrope već pripremaju ponudu, što ukazuje da će Redmi Note 15 serija stići ranije nego što smo navikli.

Izvor: Sim.de

Xiaomi se sprema da osvježi svoju ponudi pametnih telefona srednje klase, a nekoliko evropskih trgovaca već je potvrdilo pripreme za globalno lansiranje čak pet modela iz Redmi Note 15 serije. Rani listinzi u prodajnim katalozima (1, 2, 3) sugerišu da bi međunarodna premijera mogla stići ranije nego što to Xiaomi-ov tradicionalni raspored predviđa.

Prema dostupnim informacijama, globalno će biti predstavljeni sljedeći Redmi modeli:

Note 15 4G

Note 15 Pro 4G

Note 15 5G

Note 15 Pro 5G

Note 15 Pro+ 5G

Jedan od prvih modela koji se pojavio u javnim listinzima je Redmi Note 15 5G. Njegove specifikacije u potpunosti prate verziju predstavljenu u Kini: Snapdragon 6 Gen 3 čip, AMOLED ekran dijagonale 6,77 inča sa brzinom osvežavanja do 120 Hz, uz glavnu kameru od 108 MP.

Iako međunarodna verzija veoma liči na kinesku, stiže sa nekoliko izmjena:

veća baterija kapaciteta od 5.520 mAh

kapaciteta od 5.520 mAh IP65 otpornost na prašinu i vodu

na prašinu i vodu HyperOS 2, iako se u Kini već distribuira HyperOS 3

Težina telefona iznosi 178 g, što ga čini izuzetno laganim u svom segmentu.

Xiaomi tradicionalno počinje globalnu prodaju Note serije krajem prvog kvartala, ali pojava modela u evropskim prodavnicama ukazuje na znatno ubrzan raspored. To povećava vjerovatnoću da će prezentacija i početak prodaje uslijediti vrlo brzo, piše NotebookCheck.

Redmi Note 15 serija nije jedina koja bi mogla da stigne ranije nego obično. Prema procurjelim informacijama, sugeriše se da bi to mogao da bude slučaj i sa Xiaomi 17 modelom.